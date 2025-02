Stem op nieuwsfoto Zilveren Camera Publieksprijs

terug

Hilversum – De genomineerden voor de Zilveren Camera Publieksprijs zijn bekend. Vanaf vandaag kan het publiek stemmen op hun favoriete nieuwsfoto van 2024. Dit kan online via de website en vanaf 15 februari ook fysiek in Museum Hilversum. Stemmen is mogelijk tot en met 9 april.

Lijst met genomineerden:

Bovenste rij: Remko de Waal: Kabinet-Schoof dreigt te vallen na opstappen NSC-staatssecretaris, Marijn Fidder met Left Behind, Ramon van Flymen met Donald Trump opnieuw gekozen als president van de Verenigde Staten.

Middelste rij: Robin van Lonkhuijsen met Familieleden bergen zelf dierbare, Marijn Fidder met Inclusive Nation, Bram Janssen met Oleksii Yukov brengt de doden naar huis, Taco van der Eb met Uitgestorven

Onderste rij: Nina Schollaardt met Fairground Youth – 2024, Remko de Waal met Op weg naar goud!,

Tengbeh Kamara met In the days after.

Uit de inzendingen voor de Zilveren Camera heeft de publieksjury een speciale selectie gemaakt van foto’s die de hoogte- en dieptepunten van het jaar op indrukwekkende wijze vastleggen. ‘Deze beelden tonen de kracht van fotografie’, aldus Remco Dolstra, voorzitter Stichting De Zilveren Camera. ‘En doen recht aan de diversiteit en kwaliteit van alle inzendingen.’

Jury

De vakjury, bestaande uit Hans Aarsman, Pelin Tatli en Randy Fokke, prijst onder andere hoe Bram Janssen met een subtiele blik de gruwelijke realiteit van oorlog vastlegt, hoe Nina Schollaardt pubers in de chaos van een kermis uit hun alledaagse wereld trekt en hoe Remko de Waal precies op het juiste moment het licht op Sifan Hassan weet te vangen. Ook is er lof voor Marijn Fidder, die de impact van arbeidsmigratie invoelend in beeld brengt, en voor Tengbeh Kamara, die met een bijna forensische precisie politiegeweld documenteert.

Visuele kracht

Naast deze genomineerden zijn ook Taco van der Eb met uitgestorven, Ramon van Flymen met Donald Trump opnieuw gekozen als president van de Verenigde Staten, Robin van Lonkhuijsen met familieleden bergen zelf dierbare. Marijn Fidder en Remko de Waal zijn beiden genomineerd met twee foto’s. Marijn met Left Behind en met Inclusive Nation en Remko met Op weg naar goud! en Kabinet-Schoof dreigt te vallen na opstappen NSC-staatssecretaris genomineerd. Alle beelden variëren van politieke crises en natuurrampen tot indringende portretten en sportieve hoogtepunten, allen geselecteerd vanwege hun visuele kracht en journalistieke zeggingskracht.

Stemmen

Het publiek geeft met zijn stem erkenning aan het werk dat het meest raakt of inspireert. De Publieksprijs, georganiseerd in samenwerking met Kamera Express, wordt uitgereikt aan het einde van de tentoonstelling in Hilversum.

