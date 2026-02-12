Zilveren Camera en Prijs voor Storytelling in Fotomuseum Hilversum

terug

Fotomuseum Hilversum presenteert t/m 10 mei 2026 twee tentoonstellingen: Zilveren Camera 2025 en Prijs voor Storytelling. Daarin zie je het bekroonde en genomineerde werk van de belangrijkste Nederlandse fotojournalisten en documentairefotografen. De tentoonstellingen tonen een indringend en veelzijdig beeld van het afgelopen jaar. De verhalen vastgelegd door fotografen laten zien wat gezien moet worden. De tentoonstellingen laten zowel beelden zien van geopolitieke momenten als persoonlijke verhalen.

Genomineerden Zilveren Camera 2025

Onder de genomineerden bevinden zich zowel gevestigde namen als nieuw talent, waaronder Alexandra Corcode, Annabel Oosteweeghel, Arie Kievit, Bram Petraeus, Carla Kogelman, Daniel Cohen, Daniel Rosenthal, David van Dam, Dieuwertje Bravenboer, Fenna Jensma, Fleur Wiersma, Frank Peters, Jelle Krings, Jiri Büller, Joost Bastmeijer, Joris van Gennip, Loek Buter, Maarten Delobel, Marielle van Uitert, Mariet Dingemans, Mona van den Berg, Olivier Middendorp, Pierre Crom, Pim Ras, Piroschka van de Wouw, Prins de Vos, Remko de Waal, Rob Engelaar, Robin Utrecht, Sem van der Wal en Stan van der Sluis.

Genomineerden Prijs voor Storytelling

De Prijs voor Storytelling is bedoeld voor multimediale projecten en vrije fotografie en stimuleert vernieuwing binnen de fotojournalistiek en documentaire fotografie. De genomineerden zijn: Anaïs López – De Schildpad en de Monnik Angeniet Berkers – Lebensborn Tina Farifteh – Document Nederland: Asiel

Over de Zilveren Camera

De Zilveren Camera is sinds 1949 de prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie in Nederland. De wedstrijd zet beeldjournalistiek centraal die urgente verhalen zichtbaar maakt en bijdraagt aan het publieke debat. Dit jaar sloot de wedstrijd af met een recordaantal inzendingen. De inzendingen variëren van scherpe nieuwsfoto’s tot diepgravende documentaireseries die ontroeren, confronteren en context bieden bij maatschappelijke ontwikkelingen. Een 36-koppige jury beoordeelde de inzendingen op vakmanschap, nieuwswaarde en originaliteit. Vanaf 14 februari kan o.a. in het museum worden gestemd op de Publieksprijs.

Bekijk ook deze items