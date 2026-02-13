Arie Kievit wint Zilveren Camera

terug

Hilversum – Tweede Kamervoorzitter Thom van Campen reikte vanmiddag de Zilveren Camera uit aan Arie Kievit. In een jaar waarin bedreiging en geweld tegen journalisten opnieuw zijn toegenomen, won hij met een indringende fotoserie over een escalerende extreemrechtse demonstratie tegen migratie op het Malieveld, waarbij het geweld zich ook tegen fotografen keerde. Tina Farifteh ontving de Prijs voor Storytelling voor Document Nederland: Asiel, waarin zij de beeldvorming rond asielprocedures kritisch bevraagd. Met de Zilveren Camera worden jaarlijks de beste fotojournalistieke beelden en verhalen van het afgelopen jaar bekroond.

Zilveren camera, Hilversum, Arie Kievit wint de Zilveren Camera 2025, © Eric BRINKHORST

Tijdens de bekendmaking was er nadrukkelijk aandacht voor persveiligheid. Remco Dolstra, voorzitter van Stichting De Zilveren Camera, wees op de toenemende druk waaronder fotojournalisten hun werk doen. Intimidatie, bedreiging en geweld vormen volgens hem een directe bedreiging voor de vrije pers en de democratische rechtsstaat. ‘Dat raakt aan de kern van de Zilveren Camera, die sinds 1949 het belang van onafhankelijke fotojournalistiek onderstreept voor een open samenleving. Die missie is urgenter dan ooit: volgens PersVeilig is het aantal meldingen van bedreiging en geweld tegen journalisten voor het derde jaar op rij toegenomen.’

Arie Kievit wint de Zilveren Camera

Arie Kievit wint de prestigieuze prijs met zijn serie ‘Rellen extreemrechts bij een demonstratie voor een strenger asielbeleid’. ‘De veldslag op het Malieveld op 20 september laat goed zien hoe gepolariseerd de samenleving is en met wat voor woede dit gepaard gaat’, aldus juryvoorzitter Eva de Vos. ‘Kievit stond er middenin en wist, ondanks de dreigende houding van de demonstranten – ook richting fotojournalisten – de gebeurtenissen van die dag voelbaar vast te leggen.’ Volgens de jury vertegenwoordigt de serie het afgelopen jaar zowel fotografisch als inhoudelijk het sterkst; daarom wordt Kievit bekroond met de Zilveren Camera 2025.

Tina Farifteh wint de Prijs voor Storytelling

De Prijs voor Storytelling bekroont beeldverhalen die verhalende technieken inzetten om een urgent maatschappelijk onderwerp te verdiepen. Winnaar Tina Farifteh keert met Document Nederland: Asiel de blik om: in plaats van óver asielzoekers te spreken, laat zij hen zelf aan het woord. De ogen van B., die de kijker aankijkt terwijl hij vertelt over zijn opsluiting, maken diepe indruk. Het contrast met de sobere, emotieloze beelden versterkt volgens de jury de zeggingskracht. ‘Veel Nederlanders willen verder versoberen. Haar fotografie laat zien hoe leeg dat begrip wordt wanneer je deze werkelijkheid onder ogen ziet’, aldus de jury.

© Eric Brinkhorst. Tina Farifteh wint de Prijs voor Storytelling

Genomineerd voor de Publieksprijs

Schrijver en fotograaf Hans Aarsman maakte als voorzitter van de Publieksprijs de genomineerden bekend. De publieksjury selecteerde foto’s die de hoogte- en dieptepunten van het jaar indringend verbeelden en de kracht en diversiteit van de fotografie tonen. Aarsman roemde onder meer het werk van Loek Buter, Marielle van Uitert en Remko de Waal. Vanaf vandaag kan het publiek in de tentoonstelling in Fotomuseum Hilversum stemmen op het werk dat het meest raakt of inspireert. De Publieksprijs wordt georganiseerd in samenwerking met Kamera Express.

Zilveren Camera

De Zilveren Camera is de grootste en belangrijkste journalistieke fotowedstrijd van Nederland. De wedstrijd kent tien categorieën, elk met een winnaar; daaruit wordt één overall winnaar gekozen. Alle genomineerde en winnende foto’s zijn tot en met 10 mei te zien in Fotomuseum Hilversum. Daarna reist de tentoonstelling door het land.

Zilveren camera FOTO ERIC BRINKHORST

