My Circus door Ellen von Unwerth 

Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 31 januari tot en met 13 september 2026 een spraakmakende tentoonstelling van de wereldberoemde Duitse mode- en kunstfotograaf Ellen von Unwerth. De expositie My Circus toont 160 iconische foto’s van modellen en popartiesten waarin vrouwelijkheid, speelsheid, erotiek en fashion centraal staan. De stijlvolle beelden zijn gemaakt voor modemerken, tijdschriften en haar eigen inspirerende Ellen von Unwerth’s VON magazine en boeken.

© Ellen von Unwerth

De tentoonstelling laat foto’s zien van supermodel Claudia Schiffer waarmee Ellen von Unwerth als fotograaf een vroege doorbraak maakte. Kleurrijke fotowerken worden afgewisseld met zwart-wit portretten van celebrities zoals Naomi Campbell, Linda Evangelista, Heidi Klum, Kate Moss, RuPaul, Beyoncé, Madonna, Miley Cyrus en Rihanna. Een prominente rol is weggelegd voor intieme beelden uit haar eerste monografie Snaps (1994). Ook worden twee video’s getoond.

Het magische circus vormt de rode draad van de expositie en weerspiegelt de levenslange fascinatie van Ellen von Unwerth voor dit culturele fenomeen. Op jonge leeftijd werkte ze drie jaar lang bij Circus Roncalli in München, als assistente van de messenwerper en clown, een ervaring die haar blijvend inspireert. In My Circus komt deze thematiek tot uiting in het uitbundige kleurgebruik, de theatrale composities en het dynamische karakter van de foto’s.

Na een succesvolle modellencarrière van tien jaar staat Ellen von Unwerth (Frankfurt, 1954) al veertig jaar zelf achter de camera. De invloedrijke modefotograaf geniet grote internationale bekendheid. Haar provocerende, filmische werk kenmerkt zich door een speelse, sensuele en ondeugende stijl. De fotograaf legt de persoonlijkheid en kracht van vrouwelijke modellen en artiesten op eigenzinnige wijze vast en combineert glamour met ironie en humor.

Tot de opdrachtgevers van Ellen von Unwerth behoren Chanel, Dior, G-Star, Guess, Victoria’s Secret en magazines als ELLE, Harper’s Bazaar, Vanity Fair en Vogue. De fotograaf exposeert wereldwijd in toonaangevende galeries en musea waaronder het MoMA in New York, Maison Européenne de la Photographie (MEP) in Parijs en Fotografiska in New York, Stockholm en Tallinn. Haar werk is ook gepresenteerd op beurzen zoals Art Basel Miami, Paris Photo en Photo London. Ellen von Unwerth is onderscheiden door de Britse Royal Photographic Society.

