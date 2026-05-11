Remko de Waal wint Publieksprijs Zilveren Camera

Hilversum – Na maanden van fysiek en online stemmen is de winnaar van de Zilveren Camera Publieksprijs bekend: Remko de Waal. In totaal werden bijna 5.000 stemmen uitgebracht, waarvan bijna 1.000 op de winnende foto. Vanmiddag nam hij de award in ontvangst voor zijn foto waarop prinses Amalia poseert tussen militairen.

© Remko de Waal AMERSFOORT – Prinses Amalia poseert voor een groepsfoto met het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia tijdens een ceremonie op de Prins Bernhardkazerne. Prinses Amalia maakte bekend een tweejarig programma te volgen aan het Defensity College om zo werkervaring op te doen als reservist.

Het publiek koos overtuigend voor de foto van De Waal. Op de tweede plaats eindigde de foto ‘Probleemwolf Bram’ van Marielle van Uitert, gevolgd door Daniel Rosenthal met ‘De laatste hoop: migratie per boot van Frankrijk naar Groot-Brittannië’.

Winnende foto

De winnende foto toont prinses Catharina-Amalia tijdens een ceremonie op de Prins Bernhardkazerne in Amersfoort. Zij was daar op werkbezoek samen met haar vader, koning Willem-Alexander. Voor vertrek poseerde de kroonprinses met leden van het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia, dat naar haar is vernoemd en is ontstaan uit een samenvoeging van verschillende tankregimenten. Tijdens het moment riep iemand luid ‘Catharina’, waarop de groep reageerde met ‘Amalia’. Die spontane kreet verraste haar zichtbaar.

Jury

De Publieksjury, bestaande uit Hans Aarsman (fotograaf en schrijver), Pelin Tatli (fotoredacteur ANP) en Randy Fokke (fotograaf) selecteerde vooraf tien beelden die de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar indringend vastleggen en de kracht en diversiteit van de fotografie tonen. Vervolgens bracht het publiek zijn stem uit. De Publieksprijs wordt georganiseerd in samenwerking met Kamera Express en Fotomuseum Hilversum en bekroont het beeld dat volgens het publiek het meest raakt of inspireert.

Zilveren Camera

De Zilveren Camera is de grootste en belangrijkste journalistieke fotowedstrijd van Nederland. De competitie bestaat uit tien categorieën, elk met een eigen winnaar, waaruit één overallwinnaar wordt gekozen. Daarnaast reikt de organisatie ook de Prijs voor Storytelling uit en de Publieksprijs. De tentoonstelling met alle genomineerde en winnende foto’s is nog tot en met 10 mei te zien in Fotomuseum Hilversum en reist daarna door het land.

