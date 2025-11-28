Zilveren Camera 2025 van start
De Zilveren Camera opent op 1 december de inzendingen voor de belangrijkste prijzen voor fotojournalistiek in Nederland. Naast inzendingen voor de beste nieuwsfoto’s en documentaire series kunnen ook visuele projecten worden ingestuurd voor de Prijs voor Storytelling. Met de wedstrijd onderstreept De Zilveren Camera het belang van onafhankelijke beeldjournalistiek en laat zien welke verhalen Nederland dit jaar hebben geraakt én gevormd.
De Zilveren Camera is een ode aan de Nederlandse fotografie: de onafhankelijke, nieuwsgierige en scherpe blik die onze fotografen al generaties lang kenmerkt’, zegt Remco Dolstra, voorzitter van Stichting De Zilveren Camera. ‘Zij staan dicht op het nieuws en leggen vast wat gezien moet worden, ook wanneer dat moeilijk, confronterend of complex is. Juist hun vakmanschap geeft de Zilveren Camera al 77 jaar betekenis: het laat zien wie wij zijn, wat ons raakt en biedt het publiek een betrouwbaar kompas in een voortdurende stroom aan beelden.’
Indringende kwaliteit
De jury beoordeelt inzendingen op vakmanschap, nieuwswaardigheid en originaliteit. Het afgelopen jaar leverde opnieuw indringende en urgente beelden op. Zo werd de winnende foto Op weg naar goud van Remko de Waal geprezen om de emotie en spanning rond Sifan Hassan: een beeld dat doorzettingsvermogen en menselijkheid vangt. De serie Rewilding – De belofte van het land van Jasper Doest viel op door een vernieuwende blik op landschap en leefgebied. Dolstra: ‘Deze voorbeelden laten zien wat er speelt en waarom het ertoe doet.’
Doe mee
‘De Zilveren Camera wint alleen maar aan belang’, aldus Dolstra. ‘De wedstrijd en de tentoonstelling laten zien hoe belangrijk sterke, onafhankelijke fotojournalistiek is, van grote nieuwsmomenten tot intieme, menselijke scènes die anders onopgemerkt zouden blijven.’ Op de website van de stichting staan de spelregels, categorieën en het aanmeldportal.
Belangrijke data
Inzenden: 1 december t/m 1 januari 2026, 12:00 uur
Shortlist bekend: 21 januari 2026
Uitreiking Zilveren Camera & Prijs voor Storytelling: 13 februari 2026