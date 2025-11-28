Zilveren Camera 2025 van start

terug

De Zilveren Camera opent op 1 december de inzendingen voor de belangrijkste prijzen voor fotojournalistiek in Nederland. Naast inzendingen voor de beste nieuwsfoto’s en documentaire series kunnen ook visuele projecten worden ingestuurd voor de Prijs voor Storytelling. Met de wedstrijd onderstreept De Zilveren Camera het belang van onafhankelijke beeldjournalistiek en laat zien welke verhalen Nederland dit jaar hebben geraakt én gevormd.

© Jasper Doest, Constantin Dăncilă (64) staart over het land dat zijn grootouders na de Eerste Wereldoorlog begonnen te bewerken. Terwijl hij de herderstraditie voortzet, ziet hij hoe kortere winters, opdrogende beken en schaarser gras zijn kudde bedreigen. Foto uit de serie Rewilding.

De Zilveren Camera is een ode aan de Nederlandse fotografie: de onafhankelijke, nieuwsgierige en scherpe blik die onze fotografen al generaties lang kenmerkt’, zegt Remco Dolstra, voorzitter van Stichting De Zilveren Camera. ‘Zij staan dicht op het nieuws en leggen vast wat gezien moet worden, ook wanneer dat moeilijk, confronterend of complex is. Juist hun vakmanschap geeft de Zilveren Camera al 77 jaar betekenis: het laat zien wie wij zijn, wat ons raakt en biedt het publiek een betrouwbaar kompas in een voortdurende stroom aan beelden.’

Indringende kwaliteit

De jury beoordeelt inzendingen op vakmanschap, nieuwswaardigheid en originaliteit. Het afgelopen jaar leverde opnieuw indringende en urgente beelden op. Zo werd de winnende foto Op weg naar goud van Remko de Waal geprezen om de emotie en spanning rond Sifan Hassan: een beeld dat doorzettingsvermogen en menselijkheid vangt. De serie Rewilding – De belofte van het land van Jasper Doest viel op door een vernieuwende blik op landschap en leefgebied. Dolstra: ‘Deze voorbeelden laten zien wat er speelt en waarom het ertoe doet.’

Doe mee

‘De Zilveren Camera wint alleen maar aan belang’, aldus Dolstra. ‘De wedstrijd en de tentoonstelling laten zien hoe belangrijk sterke, onafhankelijke fotojournalistiek is, van grote nieuwsmomenten tot intieme, menselijke scènes die anders onopgemerkt zouden blijven.’ Op de website van de stichting staan de spelregels, categorieën en het aanmeldportal.

Belangrijke data



Inzenden: 1 december t/m 1 januari 2026, 12:00 uur

Shortlist bekend: 21 januari 2026

Uitreiking Zilveren Camera & Prijs voor Storytelling: 13 februari 2026

www.zilverencamera.nl









Bekijk ook deze items