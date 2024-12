Zeldzame kleurenfoto’s van Amsterdam in de oorlog

terug

De Tweede Wereldoorlog in kleur. Deze unieke beelden kun je van 12 december 2024 t/m 3 februari 2025 zien in het Verzetsmuseum in Amsterdam in een tijdelijke mini-expositie.

© Copyright Frits J. Rotgans, Nederlands Fotomuseum

Kleur met diafilm

De herinnering aan de bezetting wordt gedomineerd door zwart-wit beelden. Maar enkele fotografen maakten met behulp van diafilm al tijdens de oorlog kleurenfoto’s. De jonge Amsterdammer Frits J. Rotgans (1912-1978) was één van hen. Hij legde vast hoe de bezetting zichtbaar wordt op straat: een SS’er die op de tram wacht, reclamezuilen met Duitse propaganda, een bordje ‘Voor Joden verboden’ in het raam van een café. Ook fotografeerde hij twee Joodse vrouwen, die bij hem thuis een onderduikplek kregen, nadat ze tijdens een razzia een veilig heenkomen zochten.

© Frits J. Rotgans, Nederlands Fotomuseum



Verhaal van Rotgans

Rotgans nam ook actief deel aan het verzet. Hij vervalste talloze persoonsbewijzen en maakte illustraties voor het illegale blad Ons Vrije Nederland. In september 1943 werd hij opgepakt. Hij wist te ontsnappen en dook onder in het zuiden van Nederland. Toen dat bevrijd werd, sloot Rotgans zich als tolk aan bij Britse troepen die al vechtend door Nederland trokken. Hij deed dat ruim een half jaar en maakte in Wageningen de bevrijding mee.

Uniek album in mini-expositie

Na de oorlog legde Rotgans zijn ervaringen vast in een uniek album, gevuld met foto’s, documenten en krantenknipsels. Met dank aan de familie Rotgans is dit waardevolle tijdsdocument van 12 december 2024 t/m 3 februari 2025 in het Verzetsmuseum te bewonderen in een tijdelijke mini-expositie.

