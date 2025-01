Documentairemaker Farifteh spreekt op tentoonstelling Zilveren Camera

terug

Kunstenaar Tina Farifteh spreekt in fotogalerie De Gang in Haarlem over haar prijswinnende documentaire. Op dinsdagavond 14 januari om 19 uur wordt daar de prijswinnende korte documentaire ‘Kitten of Vluchteling?’ getoond. De Zilveren Camera 2023 tentoonstelling is nog te zien tot en met 2 februari 2025 in De Gang in Haarlem.

Zilveren Camera award

Kunstenaar Tina Farifteh sleepte met haar de korte documentaire ‘Kitten of Vluchteling?’ de Storytelling Award van de Zilveren Camera 2023 in de wacht. Deze documentaire zal getoond worden in fotogalerie De Gang. Aansluitend vindt een nagesprek plaats met de maker.

Empathieladder

Waarom halen we de ene vluchteling met onze eigen auto op en laten we de andere verdrinken aan de grenzen van Europa? Beeldmaker Tina Farifteh onderzoekt wie onderaan de empathieladder staat, de mechanismen achter empathie en de gevaren van empathie-erosie. Ze spreekt wetenschappers en mensen die in actie komen, en onderwerpt de kijker aan een experiment: wie zou jij uit een oorlog redden?

Over de tentoonstelling

De tentoonstelling Zilveren Camera 2023 is open voor publiek t/m 2 februari 2025 in fotogalerie De Gang, Grote Houtstraat 43 in Haarlem. Openingstijden: maandag 12.00-17.00 uur en dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur (ook toegankelijk via De Wereld van Jansje). Entree is gratis.

Aanmelden voor de vertoning van de documentaire kan via deze link.

Over Tina Farifteh

Tina Farifteh is een Iraans-Nederlandse beeldend kunstenaar gevestigd in Nederland. Met een achtergrond in de kunst en de academische wereld onderzoekt ze in haar werk de impact van door mensen gemaakte machtsstructuren op het leven van gewone mensen. Centraal in haar werk staat de manier waarop beelden onze gedachten, emoties en gedrag beïnvloeden. Met behulp van beeld, audio, tekst en/of data belicht ze complexe of ongemakkelijke onderwerpen op een confronterende maar toegankelijke manier. Fariftehs werk is getoond op festivals zoals het Nederlands Film Festival en BredaPhoto.

