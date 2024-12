Debutant: Kim Tukker met ‘Solitude’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Kim Tukker met Solitude.

© Kim Tukker

Over de serie

Dit project heet Solitude. De zee geeft vaak een zomersgevoel, vrolijkheid en warmte. Toch kan de zee ook ruig zijn en hard. Mensen trekken vaak naar de zee om even tot rust te komen van hun hectische bestaan, soms wandelend of mijmerend langs de kust, eenzaam met je gedachten. Alleen met je gedachten.

© Kim Tukker

© Kim Tukker

© Kim Tukker

Over de fotograaf

Kim Tukker is in 2021 begonnen met de opleiding vakfotograaf in Belgie en sinds augustus 2023 woonachtig in Zeeland. In 2022 waren 2 foto’s van haar te bewonderen bij het Zwin, bij de tentoonstelling “Het Zwin inspireert”.

