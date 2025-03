terug

The Family of Migrants is één van de tentoonstellingen die vanaf 16 mei te zien is in Fenix, het nieuwe kunstmuseum in Rotterdam over migratie. De tentoonstelling laat bijna 200 foto’s rondom het thema migratie zien, gemaakt door 136 fotografen in 55 landen. Wereldberoemde foto’s van onder meer Steve McCurry en Dorothea Lange worden naast minder bekend en nooit eerder getoond beeld gepresenteerd. De fototentoonstelling is geïnspireerd op de tentoonstelling The Family of Man van Edward Steichen, die in 1955 te zien was in het Museum of Modern Art in New York. Deze tentoonstelling vertelde het universele verhaal van de mens. The Family of Migrants doet dat ook, maar dan met een focus op migratie.

West Indian immigrants arrive at Victoria Station, London, after their journey from Southampton Docks. Original Publication: Picture Post – 8405 – Thirty Thousand Colour Problems – pub. 1956 (Photo by Haywood Magee/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)

Hanneke Mantel, Hoofd Tentoonstellingen en Collectie bij Fenix en curator van de The Family of Migrants: “Als we het hebben over migratie gaat het al snel over cijfers of politiek, en niet over mensen. In The Family of Migrants vormt het menselijke verhaal de kern. Mensen zijn altijd onderweg. Uit vrije wil, uit noodzaak of gedwongen. Met The Family of Migrants tonen we al deze verschillende verhalen en laten we zien dat migratie ons allemaal beweegt.”

Menselijke verhalen van 1900 tot nu

De foto’s – documentaire beelden, portretten en een klein aantal nieuwsfoto’s – komen uit archieven, musea, beeldbanken en kranten van over de hele wereld. Fotografen, archivarissen, conservatoren en beeldredacteuren wereldwijd dachten mee en deden suggesties. Dat leidde tot een rijke verzameling van foto’s van begin 1900 tot nu. De mens vormt altijd de rode draad, net zoals in The Family of Man. In deze beroemde fototentoonstelling liet Edward Steichen halverwege de jaren vijftig zien wat mensen met elkaar gemeen hebben. Van spelende kinderen en verliefde stelletjes tot begrafenissen en mensen die naar de dokter gaan. Ook The Family of Migrants toont dit soort menselijke situaties, maar dan toegelegd op het thema migratie.

Chien-Chi Chang. Een man die recent naar New York is geëmigreerd eet noedels op de brandtrap, 1998. Met dank aan Fenix. © Magnum Photos

Denk aan een afscheid tussen twee geliefden op een treinstation, een aankomende boot met gevluchte mensen of een telefoongesprek tussen een meisje en haar moeder aan de andere kant van de wereld. In totaal 193 foto’s vertellen uiteenlopende verhalen over onderwerpen als liefde, hoop, afscheid en verdriet.

Beroemd en nieuw werk

Tot de selectie behoren onder meer topstukken zoals Migrant Mother (1936), de foto van Florence Owens Thompson gemaakt door Dorothea Lange, en Afghan Girl(1984), het portret van de jonge Sharbat Gula door Steve McCurry dat op de cover van National Geographic stond. Er is ook beeld te zien van fotografen wiens werk minder bekend is. Veel van deze foto’s worden voor het eerst in Nederland gepresenteerd. Deelnemende fotografen zijn onder meer Lewis Hine, Chien-Chi Chang, Abbas, Robert de Hartogh, Eva Besnyö, Fouad Elkoury, Yasuhiro Ogawa, Emin Özmen, Sergey Ponomarev, Ata Kandó, Ada Trillo en Yzza Slaoui.

Boek

Bij The Family of Migrants verschijnt de gelijknamige publicatie met daarin alle foto’s uit de tentoonstelling. Het boek bevat een introductie van conservator Hanneke Mantel. Joumana El Zein Khoury, directeur van de World Press Photo Foundation, en Anke Reitz, voormalig conservator van The Family of Man in Kasteel Clervaux in Luxemburg, Edwards Steichens geboorteplaats, schreven inleidende bijdragen. De publicatie telt daarnaast een zestal essays: van schrijver Rodaan Al Galidi, dichter Rim Battal, filosoof Stine Jensen, chef-kok Asma Khan, schrijver en activist Danny Ramadan en schrijver C Pam Zhang. Het boek is beschikbaar in Nederlands, Engels, Frans en Arabisch en wordt uitgegeven door Hannibal Books. Vanaf 16 mei is de publicatie verkrijgbaar bij boekhandels wereldwijd en bij Fenix. Het boek kan nu al worden gereserveerd.

Over Fenix

Fenix is het nieuwe kunstmuseum over migratie en vanaf 16 mei open voor publiek. Het is gevestigd in een gerestaureerde monumentale loods uit 1923 die staat op dé kades van vertrek en aankomst in de stad Rotterdam. Kades waar voor miljoenen mensen een nieuw leven begon. Op weg naar de Verenigde Staten of Canada of aangekomen vanuit China, Kaapverdië en Griekenland. Op deze plek geeft Fenix ruimte aan meer dan honderd kunstenaars, afkomstig uit alle continenten. Zij laten zien dat migratie tijdloos en universeel is.

Naast de internationale kunstcollectie is straks een kofferdoolhof van tweeduizend door particulieren gedoneerde koffers te zien. Op de begane grond komt Plein: een overdekt stadsplein van 2000 vierkante meter waar Rotterdammers samen met Fenix programma maken. Het grootste kunstwerk en de blikvanger van Fenix is de Tornado. Een dubbel gedraaide trap in het hart van het gebouw.

De trap komt uit op een panoramadak en is ontworpen door het Chinese MAD Architects. Met Fenix is MAD het eerste Chinese architectenbureau dat een museumgebouw in Europa opent.

