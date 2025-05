World Press Photo: toekenning opgeschort Terror of War

terug

Joumana El Zein Khoury: Eerder dit jaar deelde ik mijn overwegingen over de waarden van World Press Photo en de controverse rond de iconische foto The Terror of War, die in 1973 werd uitgeroepen tot World Press Photo van het Jaar en ook een Pulitzer Prize ontving. De foto, waarop een jong meisje te zien is dat wegloopt voor een napalmaanval tijdens de Vietnamoorlog, had een onmiddellijke en blijvende wereldwijde impact. De foto is lange tijd toegeschreven aan Huỳnh Công “Nick” Út, een jonge Vietnamese fotograaf voor de Associated Press (AP), die later een indrukwekkende carrière zou hebben.

© Vanwege deze huidige twijfel heeft World Press Photo de toeschrijving aan Nick Út opgeschort/ Terror of War

In dat eerdere artikel benadrukte ik dat de belangrijkste rol van World Press Photo niet is om op te treden als eindrechter of scheidsrechter, maar om ruimte te creëren voor moeilijke, eerlijke gesprekken. In complexe gevallen kan het erkennen van twijfel, het plaatsen van gebeurtenissen in een historische context en het begrijpen van de lagen van het verhaal net zo belangrijk zijn als het bevestigen van een definitieve waarheid. Deze filosofie is vooral van cruciaal belang bij fotojournalistiek en documentaire fotografie – en het is de lens waardoor we deze zaak hebben benaderd.

Wanneer een organisatie tienduizenden foto’s moet beoordelen die vanuit de hele wereld worden ingezonden voor onze jaarlijkse wedstrijd, is een streng, eerlijk en transparant beoordelingsproces essentieel. Bij World Press Photo zijn onze procedures precies met dit in gedachten ontworpen en ze omvatten protocollen voor het opnieuw beoordelen van bekroond werk wanneer er nieuw bewijsmateriaal of belangrijke vragen opduiken.

In deze geest, en na de release van The Stringer, een documentaire van The VII Foundation die in première ging op het Sundance Film Festival, lanceerden we onze eigen onderzoeksanalyse naar het auteurschap van The Terror of War. De film, ondersteund door visuele analyse van de in Parijs gevestigde onderzoeksgroep INDEX, werpt twijfel op de traditionele toeschrijving van het auteurschap aan Nick Út en presenteert overtuigend bewijs dat de foto in plaats daarvan genomen kan zijn door Nguyễn Thành Nghệ, een Vietnamese stringer voor AP.

Onze analyse omvatte een grondige beoordeling van zowel de bevindingen van de documentaire als het eigen diepgaande interne onderzoek van AP. Van cruciaal belang is dat we onze beoordeling collegiaal en transparant hebben uitgevoerd en met de intentie om te begrijpen, niet om te beschuldigen. We hebben er ook voor gekozen om onze conclusies pas bekend te maken nadat AP de uitkomst van hun onderzoek openbaar had gemaakt, om een eerlijk en respectvol proces te waarborgen. (Een samenvatting van ons rapport is hier te vinden).

Wat opvalt bij alle drie de onderzoeken – van World Press Photo, AP en de filmmakers – is dat er twijfel blijft bestaan over het auteurschap van de foto. Terwijl het beeld traditioneel werd toegeschreven aan Nick Út, wijst het beschikbare bewijsmateriaal op een sterke mogelijkheid dat Nguyễn Thành Nghệ de foto in plaats daarvan nam, maar het roept ook de mogelijkheid op dat Huỳnh Công Phúc in een betere positie zou kunnen zijn geweest om de foto te nemen.

Het belangrijkste verschil ligt niet in de erkenning van de twijfel, maar in de manier waarop elke organisatie ervoor heeft gekozen om te reageren.

De documentaire stelt zich op het standpunt dat Nguyễn Thành Nghệ de auteur is. Associated Press heeft geconcludeerd dat aangezien er geen definitief bewijs is dat Nick Út de foto niet heeft gemaakt, de toeschrijving van het auteurschap aan hem moet worden gehandhaafd. Bij World Press Photo zijn we echter een andere weg ingeslagen. Op basis van onze beoordelingsprocedures concluderen we dat er te veel twijfel is om de bestaande toeschrijving te handhaven. Tegelijkertijd kunnen we, bij gebrek aan overtuigend bewijs dat definitief naar een andere fotograaf wijst, het auteurschap ook niet opnieuw toewijzen.

Daarom hebben we twee belangrijke stappen genomen:

Opschorting van auteurschap

We hebben de toeschrijving van The Terror of War aan Nick Út officieel opgeschort. Deze opschorting blijft van kracht, tenzij nader bewijs het oorspronkelijke auteurschap duidelijk kan bevestigen of weerleggen. Bijgewerkte tekst

De foto zal nu de volgende herziene notitie bevatten:

“Vanwege deze huidige twijfel heeft World Press Photo de toeschrijving aan Nick Út opgeschort. Het beschikbare visuele bewijs en de waarschijnlijke camera die op die dag werd gebruikt, geven aan dat fotografen Nguyễn Thành Nghệ of Huỳnh Công Phúc mogelijk beter gepositioneerd waren om de foto te nemen. Belangrijk is dat de foto zelf onbetwist blijft en dat de prijs voor de foto gehandhaafd blijft. Alleen het auteurschap wordt herzien. Dit blijft betwiste geschiedenis en het is mogelijk dat de auteur van de foto nooit volledig zal worden bevestigd. De opschorting van de toekenning van het auteurschap blijft van kracht, tenzij het tegendeel wordt bewezen.”

Sommigen vragen zich misschien af: waarom het auteurschap van een foto die meer dan 50 jaar geleden is genomen opnieuw onderzoeken?

Het antwoord ligt in onze verantwoordelijkheid als een 70 jaar oude organisatie die een traditie heeft in het stellen van normen voor fotojournalistiek. In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door desinformatie, polarisatie, manipulatie door de media en een afnemend vertrouwen van het publiek, is het niet alleen relevant, maar ook essentieel om opnieuw te bekijken hoe we omgaan met auteurschap, bewijs en ethische verantwoording.

Dit is misschien geen perfecte oplossing. Maar het is wel een doordachte en principiële. Het doet recht aan de complexiteit van de kwestie, blijft openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en nodigt bovenal uit tot een kritische dialoog. We hopen dat deze benadering bijdraagt aan zinvolle gesprekken over waarheid, auteurschap en integriteit in visuele verhalen.

Joumana El Zein Khoury

Uitvoerend directeur, World Press Photo

