Carol Guzy wint de WPP 2026 met beeld ICE

Zojuist heeft World Press Photo in De Nieuwe Kerk Amsterdam de grote winnaars van ’s werelds meest prestigieuze persfotografiewedstrijd bekendgemaakt. De prijs voor de beste nieuwsfoto van het jaar gaat naar de fotograaf Carol Guzy (1956) uit de Verenigde Staten. De foto toont een aangrijpend moment: een familie die uiteen wordt gerukt door ICE-agenten nadat Luis, een Ecuadoraanse migrant zonder strafblad, werd aangehouden na een zitting bij de rechtbank in New York City. Zijn vrouw en drie kinderen bleven achter in een situatie van acute financiële onzekerheid (Luis was kostwinner) en diep emotioneel trauma. Met Separated by ICE wint Guzy de hoofdprijs Foto van het Jaar. De foto werd genomen op 26 augustus 2025 in het Jacob K. Javits Federal Building, een van de weinige overheidsgebouwen in de VS waar persfotografen nog toegang krijgen. Guzy was niet aanwezig in Amsterdam, maar werkt ook vandaag in New York, in dezelfde rechtbank, om vast te leggen wat zich daar afspeelt.

© Carol Guzy, ZUMA Press, iWitness, for Miami Herald, Title: ICE Arrests at New York Court

Bijschrift: ​​Radeloze meisjes klampen zich vast aan hun vader, Luis, terwijl ICE hem na een immigratiehoorzitting in hechtenis neemt. Luis was de enige kostwinner van zijn gezin. New York City, New York, Verenigde Staten, 26 augustus 2025. Verhaal: In 2025 zorgden veranderingen in het Amerikaanse immigratiebeleid ervoor dat gerechtsgebouwen uitgroeiden tot knooppunten voor grootschalige uitzettingen door de Amerikaanse immigratie- en douanedienst (ICE). Gemaskerde ICE-agenten hielden migranten zonder papieren direct na hun hoorzitting vast, wat vaak leidde tot zeer traumatische gezinsscheidingen. Deze agressieve tactieken, in combinatie met de ernstige overbevolking en onhygiënische omstandigheden in de detentiefaciliteit op de tiende verdieping van het Jacob K. Javits Federal Building in New York, leidden tot heftige publieke protesten, collectieve rechtszaken en de arrestatie van lokale gekozen functionarissen die verantwoording eisten.



Carol Guzy, winnaar World Press Photo 2026:

“Deze prijs benadrukt het wereldwijde belang van dit verhaal. We zijn getuige van het lijden van talloze families, maar ook van hun waardigheid en veerkracht die tegenspoed overstijgen. Iets wat ons diep heeft geraakt. De moed om hun leven open te stellen voor onze camera’s heeft het mogelijk gemaakt hun verhalen te vertellen. De prijs is voor deze mensen. En niet voor mij.”

Joumana El Zein Khoury (directeur World Press Photo) geeft in een speech haar visie op de taak van de fotojournaistiek © Ton Hendriks

World Press Photo tentoonstelling

Al meer dan 70 jaar bekroont World Press Photo jaarlijks de beste fotojournalistiek en documentairefotografie. De tentoonstelling brengt de krachtigste beelden en verhalen uit de editie van 2026 samen, geselecteerd uit 57.376 inzendingen van 3.747 fotografen uit 141 landen. Het zijn beelden uit de hele wereld die onze aandacht opeisen, juist nu de persvrijheid wereldwijd onder grote druk staat. Een bijzonder aangrijpend onderdeel is de gedenkplek met de namen van alle journalisten die in 2025 om het leven kwamen. Daarnaast biedt de tentoonstelling ruimte voor reflectie op de rijke geschiedenis van World Press Photo, verbeeld in een tijdlijn in een van de kapellen. De Foto van het Jaar krijgt een centrale plek, letterlijk in het hart van de expositie en de kerk: het ‘hoogkoor’. Bezoekers krijgen bovendien inzicht in het selectieproces van de foto’s. Hoe wordt de echtheid van beelden en informatie gewaarborgd? Deze e andere vragen worden helder belicht. In de audiotour delen fotografen tot slot hun persoonlijke verhalen en context bij de getoonde beelden.

Bekijk ook deze items