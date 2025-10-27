World Press Photo 2025 in Museum Hilversum

terug

Vanaf 6 november is de World Press Photo Tentoonstelling 2025 te zien in Museum Hilversum. De tentoonstelling toont de winnaars van de jaarlijkse World Press Photo wedstrijd en is daarmee een verzameling van indrukwekkende nieuwsfotografie uit het jaar 2024.

© Samar Abu Elouf, for The New York Times



De hoogste onderscheiding, World Press Photo of the Year 2025, is toegekend aan Samar Abu Elouf voor haar aangrijpende foto “Mahmoud Ajjour, Aged Nine”. De foto toont een jongen in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza, kort nadat hij gewond raakte bij een luchtaanval. Met ingetogen kracht legt Abu Elouf het menselijk gezicht van oorlog bloot — een beeld dat symbool staat voor de veerkracht en kwetsbaarheid van kinderen in conflictgebieden.

© Musuk Nolte, Panos Pictures, Bertha Foundation

Meer dan 3.700 fotografen uit 141 landen stuurden in totaal ruim 59.000 foto’s in. Daar uit selecteerde een internationale jury, 42 winnaars uit 31 landen. Hun werk vertelt verhalen van over de hele wereld, met thema’s als klimaat, migratie, oorlog, protest, identiteit en hoop. De foto’s laten zien hoe fotografen met hun beelden de tijdgeest vastleggen en stil te staan bij de verhalen en gebeurtenissen die onze tijd kleuren.

Ook twee Nederlandse fotografen behoren dit jaar tot de winnaars. Prins de Vos werd onderscheiden voor Mika, een intiem portret van een jonge transman die uiteindelijk bijna twee jaar moest wachten op zijn eerste afpsraak in een genderkliniek. De foto toont hem na zijn behandeling en vraagt aandacht voor de gevolgen van zulke vertragingen in het zorgsysteem.

© Marijn Fidder

Marijn Fidder ontving een prijs voor Tamale Safalu, over een Oegandese bodybuilder die na een motorongeluk zijn sportieve ambities niet opgaf en als eerste atleet met een beperking deelnam aan wedstrijden tegen valide sporters.

De tentoonstelling nodigt bezoekers uit om afstand te nemen van de dagelijkse nieuwsstroom en stil te staan bij de grote thema’s van onze tijd. World Press Photo gelooft dat eerlijke, diverse en hoogwaardige fotografie bijdraagt aan wederzijds begrip, stimuleert tot dialoog en inspireert tot actie.

Praktische informatie Tentoonstelling: World Press Photo 2025

Locatie: Museum Hilversum, Kerkbrink 6, Hilversum

Data: 6 november – 11 december Opening: 6 november vanaf 19:00 uur

Website: www.museumhilversum.nl

