Winnaars van de World Press Photo 2026 bekendgemaakt

terug

World Press Photo maakt de winnaars bekend van de World Press Photo-wedstrijd 2026 en brengt de wereld in contact met de verhalen die ertoe doen door het uitmuntende werk van fotojournalisten en documentairefotografen uit de hele wereld te presenteren.

© Aaron Favila, Associated Press, Wedding in the Flood

Bride Jamaica Aguilar prepares to enter the flooded Barasoain Church for her wedding. The Barasoain Church, a national landmark, is situated in a region where nearly 75% of the population is exposed to flooding hazards. Malolos, Bulacan province, Philippines, 22 July 2025.



De winnaars van de wedstrijd van 2026 zijn de beste foto’s uit de 57.376 inzendingen van 3.747 fotografen uit 141 landen. Onder de winnaars van dit jaar bevinden zich zowel bekende verhalen als verhalen die vaak over het hoofd worden gezien. Brede perspectieven en intieme blikken van binnenuit. Conflicten en crises, maar ook verzet, veerkracht en verborgen tradities.

© Chantal Pinzi, Panos Pictures : Farīsāt: Gunpowder’s Daughters

Caption: A portrait of Bouchra Nabata’s troupe. Her determination as one of Tbourida’s first female riders helped pave the way for the seven all-female troupes that exist today. Rabat, Morocco, 13 August 2025.

De bekroonde projecten omvatten wereldwijde conflicten en bieden een krachtig visueel verslag van het leven over de hele wereld, van de Verenigde Staten en Oekraïne tot Nepal, Pakistan en Palestina. De selectie weerspiegelt de verstrekkende impact van de klimaatcrisis, van Los Angeles tot de Filippijnen, Mexico en Noorwegen, terwijl ook burgeractie en de strijd voor rechten worden belicht door middel van beelden van protesten in de Verenigde Staten en vrouwenbewegingen in Guatemala en Kenia.

© Abdulmonam Eassa, for Le Monde, Sudan’s War: A Nation Trapped

Caption: Alhaja Abdallah, a displaced woman from Bara, shows her scars from a fire at Al-Mohad camp. Paramilitary forces have set multiple displacement camps ablaze. El-Obeid, Sudan, 10 December 2025

De werken zijn intiem en vaak aangrijpend, en laten ook de kwetsbaarheid van het menselijk leven zien, van ziekte en isolatie tot verdriet en overleven, naast verhalen over jongere generaties, van balletdansers in Zuid-Afrika tot vrouwelijke ruiters in Marokko, en gezinnen die te maken hebben met immigratiehandhaving in de Verenigde Staten. Milieuportretten brengen de kijker opvallend dicht bij de natuur, van een olifantenafschot in Zimbabwe tot een ijsbeer bovenop een potvis, en een close-up van een panda in een Chinees nationaal park. Samen vormen deze projecten een urgent portret van onze wereld van vandaag.

© Brais Lorenzo, EFE, Revista 5W, El País, Burned Land

Caption: A man fights a wildfire with a branch in Cualedro. When resources are stretched, residents use whatever is available to extinguish flames, including branches, farming tools, and water hoses. Ourense, Galicia, Spain, 15 August 2025.

Joumana El Zein Khoury, uitvoerend directeur van World Press Photo, zei: “Ik heb diep respect voor het weloverwogen proces dat ten grondslag ligt aan elk verhaal dat we bekronen. Ik ben ervan overtuigd dat de zorgvuldigheid waarmee de jury te werk gaat, de bron is – en zal blijven – van het vertrouwen dat het publiek in World Press Photo stelt.”

Het regionale wedstrijdmodel, dat in 2021 werd gelanceerd, stimuleert een grotere diversiteit aan verhalen en vertellers uit de hele wereld. Dit jaar zijn 31 van de 42 winnaars afkomstig uit de regio die zij hebben gefotografeerd. In vergelijking met de wedstrijd van 2025 waren er 11% meer deelnemers uit Zuid-Amerika en 14% meer deelnemers uit Azië-Pacific en Oceanië. Vrouwelijke en non-binaire fotografen waren ook goed voor 22% van de inzendingen. Dit weerspiegelt een gestage toename sinds de introductie van het regionale wedstrijdmodel.

© César Rodríguez, Norwegian Red Cross, SNCA, The New York Times, Mexico, A Changing Climate

Caption: Residents in Monterrey line up for water. Some blocked streets to demand water service. In response, large trucks delivered water daily to the city’s most vulnerable neighborhoods. Nuevo Leon, Mexico, 21 June 2022.

De bekroonde verhalen zullen aan miljoenen mensen worden getoond als onderdeel van de jaarlijkse reizende tentoonstelling van World Press Photo op meer dan 60 locaties over de hele wereld. Nog veel meer mensen zullen de winnende verhalen online bekijken. De winnaars werden eerst beoordeeld door zes onafhankelijke regionale jury’s, waarna de winnaars werden gekozen door een wereldwijde jury bestaande uit de voorzitters van de regionale jury’s en de voorzitter van de wereldwijde jury.

De voorzitter van de wereldwijde jury voor 2026 was Kira Pollack, een fellow van het Harvard Shorenstein Center die zich bezighoudt met archiefinnovatie door middel van opkomende technologieën. Eerder bekleedde zij leidinggevende functies bij TIME, Vanity Fair en The New York Times Magazine. Zij zei:

“Dit is een cruciaal moment – voor de democratie, voor de waarheid, voor de vraag wat wij als samenleving bereid zijn te zien en aan de kaak te stellen, en wat we bereid zijn te negeren. De hier erkende fotografen hebben hun steentje bijgedragen. Zij hebben de beelden vastgelegd. Nu is het onze beurt om te kijken.”



De winnaar van de prijs voor Foto van het Jaar ontvangt een extra bedrag van 10.000 euro. De winnaar en de twee finalisten ontvangen bovendien elk een FUJIFILM GFX100 II-camera, inclusief twee accu’s (NP-W235) en één acculader (BC-W235), plus naar keuze twee FUJINON GF-lenzen of een digitale camera met vaste lens, FUJIFILM GFX100RF en een FUJINON GF-lens – met een totale winkelwaarde van meer dan 14.000 euro (afhankelijk van de gekozen opties).



De World Press Photo tentoonstelling is te zien in De Nieuwe Kerk Amsterdam vanaf vrijdag 24 april tot en met zondag 27 september 2026. Tickets zijn online verkrijgbaar via nieuwekerk.nl.

