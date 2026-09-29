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World Press Photo tentoonstelling verlengd

Gepubliceerd op: 29 september 2026

De World Press Photo-tentoonstelling in De Nieuwe Kerk Amsterdam wordt verlengd. De tentoonstelling blijft te zien tot en met zondag 25 oktober 2026.

De Nieuwe Kerk World Press Photo 2026
De Nieuwe Kerk World Press Photo 2026. Foto door: Tomek Dersu Aaron.

Al meer dan 70 jaar bekroont World Press Photo de beste fotojournalistiek en documentairefotografie. De tentoonstelling brengt de krachtigste beelden en verhalen uit de editie van 2026 samen, geselecteerd uit 57.376 inzendingen van 3.747 fotografen uit 141 landen. Het zijn beelden uit de hele wereld die onze aandacht opeisen, juist nu de persvrijheid wereldwijd onder grote druk staat. Centraal staat de Foto van het Jaar, Separated by ICE van de Amerikaanse fotograaf Carol Guzy.

Naast World Press Photo is in De Nieuwe Kerk ook Queer Amsterdam, de roze stad te zien. Deze grote tentoonstelling brengt vier eeuwen geschiedenis van de Amsterdamse LHBTQIA+-gemeenschap samen. Meer dan 90 objecten en persoonlijke verhalen vertellen over generaties Amsterdammers die streden voor liefde, zichtbaarheid en het recht om jezelf te zijn. 

De combinatie van beide tentoonstellingen biedt bezoekers de gelegenheid om in één bezoek kennis te maken met twee uiteenlopende, actuele verhalen: de wereld door de lens van de beste fotojournalisten van dit moment én de veelbewogen geschiedenis van de Amsterdamse queergemeenschap. 

De tentoonstellingen zijn dagelijks te bezoeken in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Tickets zijn verkrijgbaar via de website.

Tags: World Press Photo

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