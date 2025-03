Winnaars World Press Photo Contest 2025 

terug

Vandaag maakt World Press Photo de winnaars van de jaarlijkse persfotografiewedstrijd bekend. Zes regionale jury’s en een internationale jury beoordeelden 59.320 inzendingen van 3778 fotografen uit 141 landen. Er zijn in totaal 42 winnende projecten en fotografen geselecteerd. Waaronder ook twee Nederlandse fotografen: Marijn Fidder (1997) en Prins Vos (1991). Bekijk hier alle winnaars. Samen tonen ze ‘s werelds beste fotojournalistiek en documentairefotografie van het afgelopen jaar.

© Marijn Fidder, Bodybuilder Tamale Safalu trains in front of his home. Kampala, Uganda, 25 January 2024.

Op donderdag 17 april om 11 uur worden naast de bekende Foto van het Jaar ook twee finalisten bekendgemaakt aan de media in De Nieuwe Kerk; World Press Photo kiest hiermee dit jaar voor een nieuw ‘winnaarsmodel’ (lees hier verder). Een dag later opent in de kerk de World Press Photo tentoonstelling waarin alle winnaars worden getoond. De tentoonstelling gaat jaarlijks hier in première en reist daarna door naar meer dan 60 locaties wereldwijd.

Onderwerpen

De jury’s beogen met de selectie kijkers uit te nodigen om buiten de dagelijkse nieuwscyclus te treden en dieper in te gaan op bekende en onbekende verhalen uit de hele wereld. De belangrijkste thema’s dit jaar variëren van politiek, gender en migratie tot conflicten en de klimaatcrisis.

© Amanda M. Perobelli, Reuters, Title: Brazil’s Worst-Ever Floods

Beelden van protesten en opstanden in Kenia, Myanmar, Haïti, El Salvador en Georgië staan naast onverwachte portretten van politieke machthebbers in de Verenigde Staten en Duitsland. Daarnaast zijn er verschillende beelden die ons de wereld laten zien door de ogen van jongeren; een transgender persoon in Nederland, een Palestijns kind dat leert omgaan met een amputatie na ernstige verwonding in Gaza, een Oekraïens meisje getraumatiseerd door de oorlog en een jonge man op zijn trouwdag in Soedan. Ook andere onderwerpen als sport komen aan bod met onder meer een beeld van de Oegandese topatleet Tamale Safale, die ondanks zijn beperking (hij verloor zijn been tijdens een ongeluk) nog altijd meedoet aan wedstrijden waarin hij het opneemt tegen atleten die geen beperking hebben. Ook dit jaar worden beelden getoond die zijn vastgelegd tijdens verschillende conflicten in de wereld, zoals in Libanon en Palestina. Daarnaast wordt de relatie tussen mens en dier belicht, waaronder interacties met olifanten in Zambia en apen in Thailand. De impact van de klimaatcrisis anno 2024 wordt onder meer getoond in fotografie van rampen over de hele wereld; van Peru en Brazilië tot de Filipijnen. Belicht wordt ook een pride-viering op een geheime locatie in Lagos (Nigeria) waar leden van de LHBTIQA+-gemeenschap juridische vervolging riskeren.

70 jaar World Press Photo

De World Press Photo Contest 2025 vindt plaats als onderdeel van de viering van het 70-jarig jubileum van World Press Photo. Een gelegenheid om de verhalen ook in een historisch perspectief te bekijken. De inmiddels gerenommeerde wedstrijd is de afgelopen jaren steeds internationaler geworden. Mede dankzij het regionale wedstrijdmodel. Dit jaar zijn 30 van de 42 winnaars ook afkomstig uit het land waar ze hun project(en) fotografeerden.

© Santiago Mesa, Title: Jaidë

De World Press Photo tentoonstelling is te zien in De Nieuwe Kerk Amsterdam vanaf vrijdag 18 april tot en met zondag 21 september 2025. Tickets zijn online verkrijgbaar via nieuwekerk.nl.

