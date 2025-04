Palestijnse fotograaf Samar Abu Elouf wint World Press Photo 2025

terug

De Palestijnse fotograaf Samar Abu Elouf heeft de World Press Photo 2025 gewonnen. Op de prijswinnende foto staat Mahmoud Ajjour van 9 uit Gaza.

© Samar Abu Elouf

Mahmoud Ajjour (9) raakte ernstig gewond toen hij op de vlucht was voor een Israëlische aanval in Gaza Stad in maart 2024. Nadat hij zich omdraaide om zijn familie aan te sporen verder te gaan, werd door een explosie een van zijn armen afgesneden en de andere verminkt.

De fotografe, afkomstig uit Gaza en zelf geëvacueerd in december 2023, woont in hetzelfde appartementencomplex in Doha als Mahmoud. Ze heeft een band opgebouwd met de gezinnen daar en documenteerde enkele van de weinige zwaargewonde Gazanen die naar buiten kwamen voor behandeling.

Deze foto spreekt over de langetermijn schade van oorlog, de stiltes die geweld in stand houden en de rol van journalistiek in het blootleggen van deze realiteiten. Zonder de lichamelijke gevolgen van oorlog uit de weg te gaan, benadert de foto conflicten en staatloosheid vanuit een menselijke invalshoek en werpt licht op de fysieke en psychologische trauma’s die burgers hebben moeten ondergaan en zullen blijven ondergaan door het doden en oorlogvoeren op industriële schaal.

Kinderen worden onevenredig zwaar getroffen door de oorlog. De United Nations Works and Relief Agency (UNWRA) schat dat er in december 2024 in Gaza per hoofd van de bevolking meer kinderen geamputeerd zullen zijn dan waar ook ter wereld. Al vroeg in de oorlog bemiddelde Qatar, dat prioriteit gaf aan de ontwikkeling van zijn gezondheidszorg, bij deals om ernstig gewonde mensen te evacueren voor behandeling. In maart 2025 waren meer dan 7.000 patiënten uit Gaza geëvacueerd voor medische behandeling, maar ten minste 11.000 anderen bleven daar in afwachting van evacuatie, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) De geëvacueerden zijn naar landen als Egypte, Jordanië, Qatar en Turkije gebracht.

Tienduizenden anderen zijn gedood en meer dan 100.000 gewond geraakt, volgens de gezondheidsautoriteiten van het gebied. Het gezondheidssysteem, gedecimeerd tijdens de oorlog, is slecht uitgerust om voor hen te zorgen: in maart 2025 waren slechts 21 van de 36 ziekenhuizen in Gaza nog gedeeltelijk functioneel, volgens de WHO.

Samar Abu Elouf is een autodidactische fotojournalist uit Gaza. Sinds 2010 documenteert ze het dagelijks leven, nieuws en de ingrijpende gevolgen van het conflict in haar land. Abu Elouf heeft voor verschillende internationale organisaties gewerkt, waaronder The New York Times, Reuters, NZZ en Middle East Eye.

