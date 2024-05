World Press Photo: Winnaarsprogramma 2024

terug

Op zaterdag 25 mei presenteren de World Press Photo Foundation en De Nieuwe Kerk The Stories That Matter. Dit maakt deel uit van het Winners Program: een reeks evenementen in Amsterdam die World Press Photo organiseert voor de fotografen die dit jaar zijn bekroond en die plaatsvindt van 22 tot en met 25 mei 2024.

© Frank van Beek, ANP

Programma The Stories That Matter

Op het programma staan onder anderen:

De winnende fotografen van de 2024 Contest, die uit 26 verschillende landen komen, van Tunesië tot Brazilië, van Japan tot Oekraïne en van Palestina tot Indonesië, zullen de hele dag spreken over hun werk in de tentoonstelling en in gesprek gaan met het publiek. Ze zullen worden vergezeld door andere internationale sprekers, makers, denkers en doeners op het hoofdpodium en in onze workshopruimtes om cruciale onderwerpen te verkennen en te bespreken die een impact hebben op onze wereld van vandaag.

Farnoosh Farnia, artistiek directeur Fringe Festival, medeoprichter Mezrab Storytelling School

Akwasi, rapper, acteur, dichter en presentator

Ramsey Nasr, dichter, schrijver, acteur en regisseur

Vera van der Burg, kunstenaar en onderzoeker

Felix Pfäffli, grafisch ontwerper en oprichter van Studio Feixen

Meer sprekers worden binnenkort aangekondigd.

Lezingen van fotografen

Gedurende de hele dag zullen de bekroonde fotografen van de 2024 Contest voor hun werk in de tentoonstelling spreken. Ontmoet de fotografen en hoor hun verhalen uit eerste hand.

Deelnemers zijn onder andere:

Afrika

Vincent Haiges

Lee-Ann Olwage

Zied Ben Romdhane

Felipe Dana en Renata Brito

Arlette Bashizi

Azië

Ebrahim Noroozi

Wang Naigong

Kazuhiko Matsumura

Zishaan A Latif

Mustafa Hassona

Leon Neal

Europa

Adem Altan

Johanna Maria Fritz

Daniel Chatard

Julia Kochetova

Rena Effendi

Noord- en Midden-Amerika

Charles-Frédérick Ouellet

Jaime Rojo

Alejandro Cegarra

Mackenzie Calle

Sandra Mehl

Zuid-Amerika

Lalo de Almeida

Adriana Loureiro Fernandez

Pablo E. Piovano

Marco Garro

Gabriela Biló

Zuidoost-Azië en Oceanië

Eddie Jim

Michael Varcas

Ta Mwe

Aletheia Casey

Arie Basuki

Er zijn ook diverse workshops en je kunt je World Press Photo Jaarboek 2024 laten signeren door de bekroonde fotografen.

Winnaarsprogramma 2024

The Stories That Matter maakt deel uit van het Winners Program: een reeks evenementen in Amsterdam die World Press Photo organiseert voor de fotografen die dit jaar zijn bekroond en die plaatsvindt van 22 tot en met 25 mei 2024. Het programma omvat presentaties, portfoliobeoordelingen, workshops, netwerkevenementen en een prijsuitreiking. Het programma wordt ondersteund door Pictoright.

