Wildlife Photographer of the Year in Forum Groningen

Forum Groningen presenteert tot en met 3 mei 2026 de expositie Wildlife Photographer of the Year. De internationale foto-tentoonstelling is samengesteld door het Natural History Museum in Londen en toont de prijswinnende beelden van de 61ste editie van de jaarlijkse wedstrijd.

© Bertie Gregory, Wildlife Photographer of the Year

De nieuwe, indrukwekkende beelden laten de diversiteit en kwetsbaarheid van het leven op aarde zien. De foto’s zijn geselecteerd uit 60.000 inzendingen van natuurfotografen uit de hele wereld en verdeeld over negentien categorieën. De beoordeling vond plaats door een internationale vakjury van professionele fotografen.

Nederlandse winnaar

Onder de winnaars bevindt zich fotograaf Stefan Gerrits, de enige Nederlandse deelnemer in de winnende selectie. Gerrits woont en werkt in Finland en is al meer dan tien jaar actief als natuurfotograaf. Bij de watervallen van Skógafoss fotografeerde hij broedende noordse stormvogels, een vogelsoort waarvan de populatie sinds de jaren tachtig afneemt in Europa. Zijn werk verscheen in diverse Europese magazines. Tijdens het openingsweekend van de expositie, op zaterdag 31 januari, verzorgt Stefan Gerrits een talk in Forum Groningen.

© Ralph Pace, Wildlife Photographer of the Year

Randprogramma

Forum Groningen laat zich inspireren door Wildlife Photographer of the Year en heeft een eigen natuurfotowedstrijd opgezet. Van 30 januari tot en met 12 maart 2026 kunnen professionele en amateurfotografen van alle leeftijden een foto inzenden. De meest bijzondere beelden winnen mooie prijzen en worden gedurende twee weken tentoongesteld op het Expoplein in het Forum.

Daarnaast worden er verschillende fotografieworkhops georganiseerd en vindt er een excursie in de Onlanden, door (natuur)fotograaf Wilco van der Laan, plaats. Biologiedocent Marijn Schepens begeleidt de Kids Talks: Superpowers in de natuur, waarin hij op zoek gaat naar dieren met bijzondere eigenschappen. Ook zijn er voor kinderen speciale doe- en kijkopdrachten beschikbaar om de expositie mee te ontdekken. Educatieve programma’s worden aangeboden voor het primair en voortgezet onderwijs.

Deelnemen aan de Forum Wildlife Fotowedstrijd kan via: forum.nl/wildlife.

Forum Groningen presenteert de Wildlife Photographer of the Year-expositie in samenwerking met het Natural History Museum in Londen.

Over Forum Groningen

Het Forum is een toegankelijke ontmoetingsplek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wereld van nu en de mogelijkheden van morgen. Met internationale tentoonstellingen, Storyworld, vijf bioscoopzalen, de bibliotheek, het Smartlab en een dakterras met schitterend uitzicht, nodigt het Forum iedereen uit de huidige ontwikkelingen met een open blik te bekijken en zich te laten verrassen en inspireren.

