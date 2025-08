terug

Prinses Irene vraagt op een bijzondere manier aandacht voor herwaardering van de relatie mens en natuur in de tentoonstelling Wij zijn natuur.

© Werk van Tineke van der Pouw Kraan

Singer Laren opende de deuren voor de tentoonstelling Wij zijn natuur, naar het gedachtengoed van Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld. In de tentoonstelling vraagt zij nogmaals aandacht voor de diepgaande relatie tussen mens en natuur. Zij stelt dat de mensheid zich buiten en boven de natuur heeft geplaatst, met alle gevolgen van dien. “We hebben onszelf verwijderd van de natuur, terwijl we daar onlosmakelijk deel van uitmaken. Door ons te verbinden met de natuur en dus met elkaar, bouwen we samen aan een toekomst waarin het welzijn van al het leven tot haar recht komt.” In samenwerking met gerenommeerde internationale kunstenaars en artdirector en curator van de tentoonstelling Maarten Spruyt brengt zij haar visie krachtig over het voetlicht. “Via kunst hoop ik mensen te bereiken in hun hart.”

De kunstwerken van onder anderen Henrique Oliveira, Jackie Mulder, Tomáš Libertíny, Sun-Hyuk Kim, Tony Matelli en Tineke van der Pouw Kraan fungeren als vensters, waardoor we een intieme blik werpen op de verwevenheid van al het leven. Het is een serene reis die je meeneemt naar een wereld van verstilling en reflectie, en die uitnodigt tot het herontdekken van onze plaats binnen de natuur.

Zo richt het werk van Tineke van der Pouw Kraan zich op een verborgen wereld die voor het blote oog onzichtbaar blijft: een verrassend netwerk van ondergrondse gemeenschappen waarin bacteriën en schimmels samenleven met bomen en planten. Deze oeroude levensvormen zijn essentieel voor de flora en fauna, en cruciaal voor onze voedselvoorziening en een gezonde, bio-diverse wereld.

De tentoonstelling Wij zijn natuur is van 22 mei tot en met 7 september 2025 te zien in Singer Laren en zal vergezeld gaan van een uitgebreid publieksprogramma, variërend van workshops en lezingen, tot rondleidingen en optredens. Bij de tentoonstelling verschijnt een boek met een exclusief interview met Prinses Irene door Edo Dijksterhuis. Het boek wordt vormgegeven door Loes Claessens en uitgegeven door Jap Sam Books.