Where we were

Een expositie waarin landschap centraal staat, als levend organisme dat in beweging is en betekenis draagt.

© Dineke Versluis

Van 19 september tot en met 8 november 2025 presenteert Ballon Rouge het werk van Vivian Ammerlaan, Marlike Marks, Marc Nolte, Sanne Romeijn, Jet Siemons en Dineke Versluis. In de groepstentoonstelling Where we werewordt het landschap niet gezien als stil decor, maar als iets dat leeft en zich steeds opnieuw vormt. De zes Rotterdamse fotografen benaderen landschap als ervaring en constructie: iets dat je kunt voelen, vormgeven en vervormen. De tentoonstelling laat zien hoe divers die benadering kan zijn en nodigt uit om stil te staan bij de snel veranderende wereld om ons heen.

Elke fotograaf vertrekt vanuit een ander perspectief: persoonlijk, politiek, poëtisch, analoog of digitaal. Wat hen verbindt, is de manier waarop zij ruimte en transformatie onderzoeken, en hoe iets dat zo fysiek is, kan worden omgezet in een beeld dat blijft resoneren.

© VivianAmmerlaan

Landschap is nooit neutraal. Het is gevormd door tijd, door menselijk handelen en door verhalen, verteld of verzwegen. Het is een plek waar onze blik betekenis krijgt: waar we onszelf projecteren, herinneren, verliezen of juist terugvinden.

Vanaf 19 september slaan zes Rotterdamse fotografen de handen ineen bij Ballon Rouge. Samen reflecteren zij op landschap als een gelaagd terrein waarin natuur, cultuur en identiteit elkaar kruisen. De tentoonstelling toont uiteenlopende benaderingen: van het zoeken naar intimiteit en vriendschap in een volkstuin, het onderzoeken van bergen zonder camera, het zichtbaar maken van volksverhalen in Nederlandse landschappen, tot het blootleggen van politieke spanningen in de Verenigde Staten.

Over de kunstenaars

Vivian Ammerlaan – Oerbergen

Collages van naamloze bergvormen die verwijzen naar een oerkern, iets dat voorafgaat aan betekenis. Het werk ontstond uit een oefening in traagheid en aandacht, kijken zonder doel en denken met de handen. De beelden begonnen zich uiteindelijk vanzelf te ordenen, alsof ze zich herinnerden waar ze vandaan kwamen. De achterkant van de collages toont sporen van het proces: kleuren, scheuren, aantekeningen.

Marlike Marks – Sunflower Lane

Een fotografisch project dat in 2023 ontstond in een volkstuin aan de rand van het Kralingse Bos. De tuin groeide uit tot een plek van rust, verbinding en vertraging. Het vormt een decor waar vriendschappen, relaties en seizoenen zich langzaam ontvouwen. De kijker wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze wereld, alsof je zelf in het gras ligt, het licht voelt en de tijd even stilvalt.

Marc Nolte – Battle Ground, USA

In Battle Ground confronteert Marc Nolte zichzelf met de spanning tussen uiterlijke schoonheid en onderhuidse onrust in het Amerikaanse landschap. In perfecte decors sluimert iets onbenoembaars. Zijn foto’s onderzoeken hoe nostalgie en dreiging naast elkaar bestaan en stellen vragen over het beeld dat we van Amerika hebben en de verhalen die daaronder schuilgaan.

Sanne Romeijn – Under the Same Sun

Met Under the Same Sun geeft Sanne Romeijn vorm aan een persoonlijke zoektocht die ontstond vanuit de vragen van een generatie die volwassen werd in een snel veranderende wereld. Tijdens haar reizen volgde zij millennials en legde in portretten en landschappen hun dromen, kwetsbaarheid en zoektocht naar betekenis vast.

Jet Siemons – Het Witte Wieven Archief

Met Het Witte Wieven Archief onderzoekt Jet Siemons oude volksverhalen over geestachtige vrouwen die volgens de overlevering in mist en heuvels verschijnen. In foto’s, teksten en objecten verkent zij hoe herinnering, mysterie en folklore doorwerken in het heden. Het project balanceert tussen geloven en twijfelen en nodigt uit om opnieuw te kijken naar wat onverklaarbaar en misschien nog altijd aanwezig is in het landschap.

Dineke Versluis – Connecting Landscapes

Dineke Versluis onderzoekt in haar project Connecting Landscapes visuele associaties van archiefbeelden. Door dit hergebruik creëert zij nieuwe connecties en perspectieven.

Met gelaagde bewerkingen transformeert Dineke in haar Post Studies bestaande foto’s tot nieuwe composities. Voor het eerst is dit doorlopende proces op groter formaat te zien.