Werken als trouwfotograaf: zo ga je aan de slag

Als fotograaf kan je alle kanten op. Zo geeft de een de voorkeur aan het fotograferen van weidse landschappen, terwijl de ander liever feesten en partijen vastlegt. Zou je graag de mooiste dag voor koppels op beeld zetten? Het kan soms lastig zijn om de eerste stappen te zetten. In dit artikel geven we je daarom handige tips.

Foto: Nathan Anderson via Unsplash.

Ervaring opdoen

Ervaring is niet alleen belangrijk om meer te leren over de do’s en dont’s van trouwfotografie, het geeft je ook een goed beeld van waar je zelf het meeste interesse in hebt. Leg je bijvoorbeeld liever een intieme ceremonie zoals een elopement vast, of maak je graag foto’s van grote trouwfeesten?

Ervaring opdoen is daarnaast belangrijk voor het opbouwen van een portfolio. Bied je fotografie kunsten bijvoorbeeld eerst aan bij bruiloften van vrienden en familie, zodat toekomstige klanten een duidelijk beeld kunnen krijgen van jouw persoonlijke stijl. Aan de hand van je portfolio kun je ook een website bouwen om je foto’s te tonen en klanten te bereiken.

Bepaal het tarief

Je apparatuur en tijd zijn natuurlijk kostbaar. Als trouwfotograaf is het daarom belangrijk om te zorgen dat je voldoende compensatie krijgt voor de service die je levert. Echter zal een hoog tarief ervoor zorgen dat sommige koppels op zoek gaan naar een goedkopere optie.

Het is dus belangrijk dat je voldoende gecompenseerd wordt voor je ervaring, apparatuur en de tijd die je op de bruiloft doorbrengt zonder een te hoog tarief in rekening te brengen. De sweet spot vind je vaak door rond te kijken naar andere trouwfotografen met een vergelijkbaar ervaringsniveau en stijl, om te zien wat zij rekenen voor hun foto’s.

Meld je aan op een trouwplatform

Op zoek naar nieuwe opdrachten? Dan zijn er verschillende trouwplatformen waar je een profiel kunt maken, bijvoorbeeld op ThePerfectWedding. Hier geef je een omschrijving van jezelf en je fotografiestijl, en kan je je favoriete foto’s tonen. Ook kun je een goed beeld schetsen van je aanwezigheid op de bruiloft. Houd je je bijvoorbeeld liever op de achtergrond, of feest je graag mee? Op deze manier kunnen koppels die een bruiloft plannen makkelijk zien of jij als fotograaf een goede match bent met hun trouwplannen.

Originele ideeën

Een bruiloft is voor iedereen anders, dus de wensen van koppels verschillen ook vaak. Door hier op in te spelen en je eigen niche te creëren is het makkelijker om de juiste doelgroep te bereiken. Dit gaat niet alleen om de fotografiestijl, maar ook om je werkwijze en hoe je de foto’s aanlevert. Stuur je ze bijvoorbeeld enkel digitaal, in een mooie lijst of stel je een heel album samen met de favoriete foto’s van het koppel? Overweeg wat jou als fotograaf écht anders maakt en speel hier op in.

Onvergetelijke beelden

Foto’s zijn een belangrijk onderdeel van een bruiloft. Zo kunnen niet alleen de koppels, maar ook vrienden en familie nog jarenlang terugkijken op de mooie herinneringen. Als trouwfotograaf leg je de mooiste momenten vast. Als je deze kant van fotografie wil ontdekken, kun je de bovenstaande tips gebruiken om aan de slag te gaan. Of lees hier meer op de website van KVK over het voor jezelf beginnen als fotograaf.

