Ondernemen: zo word je gevonden door potentiële klanten

terug

Heb je je wel eens afgevraagd waar je klanten vandaan komen? Vraag je dat ook aan je klanten, als ze bij je in de studio komen? Veel lezers zullen op deze vraag ‘ja’ antwoorden en dat is vanuit ondernemersoogpunt verstandig. Maar heb je je ook wel eens afgevraagd welke potentiële klanten jou niet hebben gevonden, maar wel je klant hadden kunnen zijn? Weet je ook welke klanten je wel hebben gevonden, je website hebben bezocht, maar geen klant bij je zijn geworden?

Michael Burrows via Pexels.

Potentiële klanten opsporen

Een goede manier om te onderzoeken waarom potentiële klanten wel je website bezoeken maar toch afhaken en geen afspraak maken, is Google Analytics. Hiermee kun je niet zien wie je website bezoekt, maar wel hoe dat bezoek is verlopen. Welke pagina’s worden er bezocht en op welke pagina haken ze af. Is dat op de contactpagina of in je portfolio of zelfs al op de landingspagina.



De pagina waarop de bezoekers vanuit Google je site binnenkomen noem je de landingspagina. Dat kan de homepagina zijn maar bijvoorbeeld ook een pagina met een specifiek product zoals zwangerschapfotografie of newbornfotografie, afhankelijk van de zoekopdracht van de bezoeker.

Als mensen op je landingspagina al afhaken, dan is daar iets mis en zou je die pagina moeten aanpassen. Je moet ervoor zorgen dat de klant op de landingspagina vindt wat hij zoekt en ook wel meteen. Websitebezoekers hebben weinig geduld en als ze niet meteen vinden wat ze zoeken dan ben je ze kwijt en verlies je een potentiële klant aan een collega fotograaf.

© Lindy Schenk-Smit

Waarom haken mensen af?

Er zijn diverse factoren waarom mensen afhaken op je site. Dat kan aan de foto’s liggen, aan de teksten, maar ook het uiterlijk van je site en de kleuren van bepaalde knoppen kunnen een rol spelen. Heb je een knop op je site met een link voor klanten om een afspraak te maken en noem je dat dan inschrijf of reserveer knop? Het resultaat van het ene woord kan heel andere resultaten op leveren dan het andere woord. Wat voor jou het beste werkt hangt ook weer af van de soort klanten die je hebt.



Heb je op je site een mogelijkheid voor klanten om direct een fotosessie te boeken? Heb je dan een knop waar ze op kunnen klikken? Als je die knop hebt, staat er dan ‘boek nu’, ‘reserveer nu’ of ‘koop nu’? Het betekend allemaal hetzelfde, maar het heeft voor klanten verschillende waardes. ‘Reserveer nu’ bijvoorbeeld klinkt een stuk vriendelijker dan ‘koop nu’ en zal je waarschijnlijk veel meer resultaat geven.

Wat zijn de betaalmogelijkheden op je site? Staat er op je website alleen een telefoonnummer of emailadres, dan zal de potentiële klant eerst contact op moeten nemen om een afspraak te maken. Kan de klant direct een afspraak maken in jouw digitale agenda dan zorgt dat, dat de klant gelijk een actie kan ondernemen en heb je direct een afspraak staan. Kunnen je potentiële klanten direct via je website een waardebon aanschaffen of kunnen ze een shoot boeken en vooruit betalen via Ideal? Als dat kan, dan heb je de klant al binnen, je hebt je verkoop al gedaan zonder dat je er iets voor hebt hoeven doen. Zie je site niet als een etalage, maar als een etalage met een open winkeldeur.

Als de klant binnen komt dan is je product al bijna verkocht. Wil je in Google gevonden worden, dan is het belangrijk dat je boven aan in de resultaten staat van Google en daarmee bedoel ik op de eerste pagina van Google. Pagina 2 van Google is het kerkhof, daar kijkt niemand meer. Nu zal je als je op je eigen naam gaat googlen boven op de eerste pagina staan. Sterker nog, er is iets goed mis met je website (of je bedrijfsnaam) als je eigen site niet boven aankomt te staan als je op je eigen naam gaat zoeken. Maar alleen klanten die jou al kennen zoeken op jouw naam, een klant die jou nog niet kent zoekt op hele andere, veel algemenere termen.

‘Fotograaf Zevenhuizen’

Stel je komt uit het dorpje Zevenhuizen en zoekt iemand op ‘fotograaf Zevenhuizen’ dan zul je als fotograaf uit Zevenhuizen vast wel op de eerste pagina met zoekresultaten verschijnen. Want Zevenhuizen is zo’n klein dorpje dat daar niet heel veel fotografen vandaan zullen komen. Maar kom je uit Amsterdam en iemand zoekt op ‘fotograaf Amsterdam’ dan wordt het verhaal anders.

Pagina twee van Google is het kerkhof

Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je site zo hoog mogelijk in de ranking van Google komt. Een manier om dat te gaan doen is te gaan bloggen. Een blog verhoogt de relevantie van je website in Google en daarom kom je dan hoger in de ranking. Maar alleen met die blog zelf ben je er nog niet. Als je bijvoorbeeld een te grote afbeelding aan je blog toevoegt, dan laad je pagina langzamer en dat vindt Google dan weer niet leuk. Gevolg is dat je dan weer lager in de ranking van Google terecht zult komen. Ook is het belangrijk waar die blog zich op je website bevindt. Want ook de paginastructuur van je website speelt een rol evenals termen die terugkomen in je blog. Vergeet ook niet, dat de tijd die je besteedt aan het bloggen niet aan je fotografie besteed kan worden en dat als elke fotograaf gaat bloggen de relevantie van jouw blog ook steeds minder wordt.

Er zijn volgens Robert Govers, initiatiefnemer van Happix – een vergelijkingssite van fotografen, zo’n twintig tot dertig cruciale factoren die onderdeel zijn van het succes van de ranking van je website. De factoren zo goed mogelijk laten functioneren noemen we: SEO, ‘Search Engine Optimalisation’.

Met gtmetrix.com kun je een deel van die factoren testen. Hierbij geldt dat de ketting zo sterk is al de zwakste schakel. Als je op één van de factoren minder presteert dan zak je meteen flink in de ranking, alle factoren moeten optimaal zijn. Als test voert Govers mijn site in. Slechts op drie factoren scoort mijn site niet goed, maar daarmee is de relevantie van mijn site voor Google niet groot en bij de zoektocht naar een fotograaf in de buurt van Breda ben ik dan ook niet op de eerste pagina te vinden.

Welke zoekwoorden gebruiken jouw potentiële klanten?

‘Search Engine Optimalisation’ is een doorgaand proces. Belangrijk daarbij is te weten op welke zoekwoorden je potentiële klanten zoeken. Tenslotte, als je je site zo optimaal mogelijk voor bepaalde zoekwoorden wil inrichten moet je ook weten op welke woorden mensen zoeken. Toekomstige bruidsparen, op zoek naar een fotograaf voor hun mooie dag, zoeken twee keer zo vaak op ‘bruidsfotograaf’ dan ’trouwfotograaf’. Het is dus veel interessanter om je zorgen dat je op het zoekwoord ‘bruidsfotograaf’ gevonden wordt dan op ’trouwfotograaf’. Dus het eerste woord op je site laten terugkomen, in een blog of andere tekst is veel relevanter dan het tweede woord in dit geval.



Wat is de drijfveer van een klant om voor een bepaalde fotograaf te kiezen? Zodra je weet waarom jouw klanten voor jou kiezen (en waarom anderen niet) dan ben je al een heel eind. Je kunt dan je bedrijfsstrategie, en dus ook je website daarop aan gaan passen en ervoor zorgen dat je gevonden wordt op de zoekwoorden, die de klanten die jij graag zou willen hebben, zoeken.

Dit artikel verscheen eerder in Pf magazine in de rubroek ‘Ondernemen’.





Bekijk ook deze items