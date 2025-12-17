Vincent Mentzel Looking Back & Forward

terug

In de Leica Gallery Amsterdam is de tentoonstelling “Vincent Mentzel – Looking back and forward” geopend voor het publiek.

Supporters met een Oranjeboom bierflesje in de hand volgen de wedstrijd Feyenoord tegen AJAX ( De Klassieker) in het Feijenoord Stadion ( de Kuip) in Rotterdam-Zuid. Eindstand 1-0. foto VINCENT MENTZEL.==B/W== Nederland, Rotterdam, 2 november 1969 neg.nr 90.69/1/19

Een bijzondere terugblik en vooruitblik op het werk van een van Nederlands meest iconische fotografen. De tentoonstelling toont vintage portretten van iconen en iconische momenten, onder andere gemaakt met de Leica M4, maar ook zijn handpalm fotografie met de recent ontdekte Leica Lux app.

Vincent Mentzel vierde recent zijn 80ste verjaardag met zijn boek ‘#vincentmentzel – handpalm fotografie’. De tentoonstelling in de Leica Gallery Amsterdam onderstreept deze feestelijke gebeurtenissen. Een tentoonstelling die zijn blijvende fascinatie voor mens en tijd weerspiegelt.

Vincent Mentzel

Vincent Mentzel (geb. 1945, Hoogkarspel) behoort tot de meest invloedrijke Nederlandse fotografen van de afgelopen decennia. Zijn carrière is nauw verweven met de politieke en culturele geschiedenis van Nederland. Als staffotograaf van NRC Handelsblad vanaf het begin van de jaren zestig legde Mentzel gedurende meer dan veertig jaar de nationale en internationale actualiteit vast. Zijn portretten van politici, schrijvers, kunstenaars en wereldleiders groeiden uit tot iconische beelden die het collectieve geheugen van Nederland mede hebben gevormd.

Mentzel staat bekend om zijn scherpe observatievermogen en zijn vermogen om persoonlijkheid en context in één beeld te vangen. Zijn fotografie combineert journalistieke precisie met artistieke gevoeligheid. Naast zijn werk voor de krant werkte hij aan talloze documentaire projecten en tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Vincent Mentzel schrijft nog altijd columns, onder andere in Argus.

Zijn foto’s maken deel uit van de collecties van onder meer het Rijksmuseum Amsterdam, het Nederlands Fotomuseum en diverse particuliere verzamelingen.

Hoewel hij begon in de analoge tijd, met zijn geliefde Leica M4, heeft Mentzel zich steeds open opgesteld voor nieuwe technologieën. In recent werk verkent hij de mogelijkheden van digitale en mobiele fotografie, waaronder de Leica Lux app – dit is een teken van zijn voortdurende nieuwsgierigheid en vitaliteit als beeldmaker.

De tentoonstelling “Looking back and forward” in de Leica Gallery Amsterdam vormt een eerbetoon aan zijn rijke oeuvre – en biedt een blik vooruit op een fotograaf die blijft kijken, vragen en verbeelden.

Leica Gallery Amsterdam Museum Quarter, Van Baerlestraat 74, 1071 BA, Amsterdam

Open: Tuesday-Saturday 10-18, Sunday 12-17

www.leicastoreamsterdam.nl/gallery

linda.warmerdam@leicagalleryamsterdam.nl

