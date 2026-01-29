terug

Met trots kondigt Transcontinenta B.V., distributeur Leica in Nederland, een uitbreiding van het M-objectieven assortiment aan. De Leica Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH. is het eerste Noctilux M-objectief met een brandpuntsafstand van 35 mm.

Sinds zijn introductie in 1966 staat de naam ‘Noctilux’ bij Leica voor optische topklasse. De naam is afgeleid van het Latijnse ‘noctu’ (nacht) en ‘lux’ (licht), en verwijst naar de uitzonderlijke lichtsterkte van deze objectieven. Met een maximale lensopening tot f/0.95 vormen Noctilux-objectieven het hoogtepunt van Leica’s optische ontwikkeling. Ze bieden creatieve mogelijkheden die verder gaan dan het gewone en leveren foto’s met een unieke visuele esthetiek.

Allereerste Noctilux M-objectief met 35mm brandpuntsafstand

Net als de andere Leica Noctilux-objectieven blinkt ook deze nieuwkomer uit door zijn lichtsterkte en indrukwekkende beeldkwaliteit. De compacte Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH. levert heldere, contrastrijke opnamen met een herkenbare, karaktervolle beeldweergave. Dankzij de geringe scherptediepte bij open diafragma ontstaat er een vloeiende, zachte bokeh en een bijna “voelbare” ruimtelijkheid in het beeld, met een cinematografisch karakter. Door het diafragma te verkleinen kan de scherptediepte gericht worden vergroot. Een floating element in het optisch ontwerp zorgt voor een constante beeldkwaliteit over het gehele scherpstelbereik, van dichtbij tot oneindig.

Tot nu toe was de Noctilux-serie beperkt tot brandpuntsafstanden van 50 en 75 mm. Met de Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH. brengt Leica deze technologie voor het eerst naar het veelzijdige 35 mm-segment. De combinatie van een grote lichtsterkte en een natuurlijk perspectief maakt dit objectief bij uitstek geschikt voor portretfotografie, reportage, werken met beschikbaar licht en straatfotografie. Onderwerpen worden haarscherp vastgelegd met een zachte overgang naar de achtergrond, waardoor ze zowel loskomen van hun omgeving, als erin blijven ingebed.

Technische vernieuwingen met behoud van het karakteristieke beeld

Het is ook de eerste Noctilux die scherpstelt tot een minimale afstand van 50 cm. In combinatie met de nieuwe Leica M EV1, met geïntegreerde elektronische zoeker, is nauwkeurig scherpstellen over het volledige scherpstelbereik eenvoudig te doen. Bij gebruik met M-camera’s met meetzoeker kan scherpgesteld worden tot 70 cm via de optische zoeker. In het bereik tussen 70 en 50 cm gebeurt scherpstellen via Live View op het scherm of met de Leica Visoflex 2 elektronische opsteekzoeker. De lange scherpstelslag van de Noctilux-M 35 ondersteunt dit en maakt precies en gevoelig werken mogelijk.

De Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH. is geoptimaliseerd voor Leica M-camera’s met een hoge resolutie. Het objectief is volledig nieuw ontworpen en met de hand vervaardigd in Wetzlar. Jarenlange ervaring en moderne productietechnologieën zijn samengebracht in dit ontwerp. Daarbij worden speciale glasmaterialen en asferische elementen verwerkt met behulp van de innovatieve Leica Precision Glass Moulding (PGM) technologie, die een uitzonderlijke nauwkeurigheid garandeert. De optische constructie bestaat uit tien lenselementen in vijf groepen, waaronder drie asferische elementen. Een floating element zorgt voor consistente prestaties over het hele scherpsteltraject, van veraf tot dichtbij. De geïntegreerde zonnekap beperkt reflecties en overstraling en draagt zo bij aan hoog contrast en natuurgetrouwe kleurweergave, ook bij tegenlicht. Met een lengte van slechts 5 cm, een diameter van 6,5 cm en een gewicht van slechts 415 gram is dit Noctilux 35mm objectief bovendien opvallend compact.

Prijs en beschikbaarheid

De Leica Noctilux-M 35 f/1.2 ASPH. is vanaf 29 januari 2026 verkrijgbaar via de Leica Store Amsterdam, de Leica Store Lisse en de erkende Leica dealers in Nederland. De adviesprijs bedraagt €8.950 inclusief btw.

