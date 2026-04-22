Christopher Thomas ‘Bittersweet’ te zien in Antwerpen

terug

Het werk van kunstenaar Christopher Thomas wordt vanaf de opening van Antwerp Art Weekend getoond bij galerie IN-DEPENDANCE by IBASHO. Bittersweet combineert dromerige, nostalgische beelden met de pijnlijke kant van vergankelijkheid.

© Christopher Thomas

Kleurenfoto’s bitter en zoet

Tijdens de tentoonstelling Bittersweet is een selectie kleurenfoto’s te zien van de in München gevestigde fotograaf Christopher Thomas (1961), die vooral bekendstaat om zijn stadsportretten. Bittersweet brengt twee tegengestelde begrippen samen: bitter en zoet. Bij het bekijken van de beelden wordt duidelijk dat juist dit spanningsveld bijzonder geschikt is om het onzegbare te verbeelden.

Thomas maakte de foto’s voor Bittersweet de afgelopen twintig jaar, in verschillende landen en op meerdere continenten. De beeldwerelden raken aan verval en eindigheid. Hij richt zich op plekken waar iets was en niet meer is. Zo toont Thomas de kijker symbolen die nostalgische herinneringen kunnen oproepen: van draaimolens tot kauwgomballenautomaten, circustenten, kermissen, suikerspinnen, rolschaatsen, en driewielers. In de meeste beelden zijn geen mensen te zien. Ze doen denken aan een verloren jeugd, aan spontaniteit en directheid. Tegelijk schuilt achter de ogenschijnlijk verleidelijke beelden een angst voor het verlies van geluk en de onontkoombare kracht van vergankelijkheid.

Christopher Thomas: “Deze serie gaat over gevoelens: verdrietige, gelukkige en alles daartussenin. In de beelden wilde ik tegenstellingen vangen: vreugde en angst, melancholie en warmte, winst en verlies, het begin en het einde van het leven. Alles kan veranderen. Ook wij.”

Praktische informatie

De tentoonstelling Bittersweet is te zien van 14 mei tot en met 2 augustus 2026 bij IN-DEPENDANCE by IBASHO in Antwerpen. De vernissage vindt plaats op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag), tegelijkertijd met de start van Antwerp Art Weekend (14 t/m 17 mei). Tijdens dat weekend zijn de openingstijden van 12:00 tot 21:00 (14 mei) en van 12:00 tot 18:00 (15, 16 en 17 mei)



Op 15 en 16 mei om 14.00 uur is er een artist talk met Christopher Thomas en signeert hij zijn gelijknamige boek ‘Bittersweet’. Het fotoboek (in eigen beheer uitgegeven, €150) is verkrijgbaar in de galerie en via de online bookshop.

