Uitgelichte lijnen in De Kleine Toonzaal 

Van 26 januari tot en met 21 februari 2026 presenteert Galerie De Kleine Toonzaal in Huizen de tentoonstelling ‘Uitgelichte lijnen’. In deze expositie bijzonder strakke expositie vinden de architectonische fotografie van Robbie Zanca en de glazen sculpturen van Josée Bastieanen elkaar in de speling van het licht, de lijnen en de vlakken. Het is echt de moeite waarden om deze prachtige expositie te bezoeken. Je gaat heel anders kijken naar de werking van het licht, de lijnen en de vlakken.

© Robbie Zanca

Robbie Zanca (Zanca Fotografia) haalt in zijn zwart-witfotografie de architectuur uit het alledaagse en creëert met details verfijnde, bijna grafische composities. Met strakke contrasten en aandacht voor lijnen, structuren en texturen transformeert hij bruggen, gevels en constructies tot nieuwe, abstracte kunstwerken. Het ontbreken van kleur benadrukt de essentie, de dialoog tussen licht en schaduw, massa en leegte. Zanca’s fotografie toont hoe in elk fragment van een gebouw de schoonheid van het stedelijk ontwerp doorklinkt. Hij onthult dat architectuur niet enkel een bouwwerk is, maar ook een grafisch landschap vol ritme en harmonie.

© Robbie Zanca

Josée Bastiaenen bewerkt in haar atelier ruwe brokken kristalglas tot poëtische sculpturen. Als een beeldhouwer onttrekt zij haar vormen aan het materiaal via zagen, hakken, slijpen en polijsten. In het spel van lijn, licht en ruimte, ontwikkelt het glas een eigen beeldtaal die Josée weet te vangen in abstracte composities van visuele poëzie. Haar achtergrond in (edel)metaal en steen vormt de basis van haar vakmanschap. De ontmoeting met glaskunstenares Felicitas Engels-Neuhold bracht haar de fascinatie voor het transparante kristal en de oneindige mogelijkheden van licht dat daarin leeft. Het resultaat is prachtige sculpturen in sprekende kleuren

Op zaterdag 31 januari om 15.00 uur zal galerie De Kleine Toonzaal de expositie ‘Uitgelichte lijnen’ officieel presenteren aan het publiek. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u dan meer te weten komen over dit bijzondere werk. De beide kunstenaars zijn aan bezig om uw vragen te beantwoorden.

Galerie De Kleine Toonzaal is gevestigd aan de Voorbaan 25 in Huizen en is een begrip in ’t Gooi op het gebied van hedendaagse kunst. Openingstijden zijn woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur, maandag en dinsdag op afspraak.

Meer informatie: www.dekleinetoonzaal.nl