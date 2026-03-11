Debutant: Billie Jo met ‘Broad Daylight’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze keer: fotograaf Billie Jo met Broad Daylight.

© Billie-Jo, Broad Daylight, out of the blue.

Over de serie

Billie Jo over deze serie: “Fotografie is voor mij een ideale manier om opnieuw vorm te geven aan gebeurtenissen in mijn leven en door er helemaal in op te gaan en er iets moois van te maken, deze een plek te geven. Zo is ook mijn serie Broad Daylight ontstaan.”

“Deze serie zag het licht tijdens dagelijkse wandelingen na een donkere periode van rouw waarin alles tot stilstand was gekomen. Tijdens deze wandelingen kwamen als vanzelf verschillende emoties naar de oppervlakte en op een dag herkende ik in de aanblik van een lantaarnpaal precies wat ik op dat moment voelde. Dit raakte me zo dat ik deze lantaarnpaal heb gefotografeerd, of beter, geportretteerd. Als een karakter, een personificatie van die emotie. Dat bijbehorende gevoel heb ik vervolgens door kleur en sfeer versterkt in het nabewerkingsproces. Later bleek dat dit moment niet op zichzelf stond en bleef het niet beperkt tot die ene lantaarnpaal. Geraakt door de aanblik ervan, ‘moet’ ik ze portretteren en ermee aan de slag gaan. Het is een helend proces gebleken en het verrast me telkens weer hoe deze alledaagse objecten in het straatbeeld voor mij fascinerende metaforen zijn geworden voor datgene wat gaandeweg van binnen opnieuw tot leven is gekomen.”

© Billie-Jo, Broad Daylight, Keep your head up.

© Billie Jo, Broad Daylight, Still standing.

Over de fotograaf

Na een studie Kunstgeschiedenis en verschillende functies in de kunstwereld volgde Billie-Jo Krul (Calgary, 1972) een opleiding aan de Fotofactory en richt zich op portretfotografie, werk in opdracht en autonoom werk. In haar autonome werk vertaalt zij op eigen wijze ideeën, fascinaties en emoties met haar leven als inspiratiebron.

