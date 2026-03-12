Flitslicht in de studio en op locatie

terug

Sommige fotografen zijn er aan toe om meer uit hun flitslampen te halen, maar ze weten niet waar te beginnen. Op de opleiding kwam dit deel vaak niet heel uitgebreid aan bod. Zou je graag beter worden in jouw flitstechniek? Dit artikel komt uit Pf Fotografie Magazine.

Tekst: Lilian van Rooij

© Brett Sayles

Zoals al eerder beschreven in de andere artikelen, starten we graag met het blootleggen van de unieke talenten van een fotograaf en van zijn of haar persoonlijkheid. Wat zijn drijfveren om fotografisch werk te maken, welk verhaal vertellen ze graag en wat voor beelden inspireren hen? Door oefeningen op deze terreinen – die je kunt teruglezen in de eerdere artikelen van Pf van dit jaar – trechteren we. Want, ook al lijkt een half jaar een lange periode, je kunt je onmogelijk ontwikkelen op álle terreinen van de fotografie en je al deze technieken eigen maken. En dat is ook helemaal niet nodig. Immers, als je hebt bepaald wat er in jouw ‘etalage’ mag komen te staan, is het zaak om díe beelden te gaan (leren) maken!

Tijd nemen voor experiment

Aan de hand van jouw eigen moodboard maken we een op maat gemaakte techniek workshop voor elke fotograaf. We oefenen gericht één fotosetting en lichtstijl die jij graag in je repertoire zou willen hebben. Het liefst werken we dan met jouw eigen licht, zodat je na de lichtworkshop met diezelfde lampen het geleerde kunt toepassen. Thuis kan je dit ook heel goed uitvoeren. Bijvoorbeeld door een paspop of geduldig model te plaatsen voor een achtergrond. En dan vervolgens een lamp op te stellen, en te kijken wat het effect is als je op diezelfde lamp een reflector, een softbox, een paraplu of een octa plaatst. Noteer per foto wat je gedaan hebt zodat je later op de computer aandachtig kunt vergelijken wat het verschil in effect is van deze modifiers. Of wat het effect is als je de lamp niet recht op het model richt, maar er voorlangs laat schijnen. Of als je de lamp ver weg zet versus heel dichtbij. Zo ontdek je wat je allemaal uit één lamp kunt halen!

Blijven leren

Sommige fotografen kijken graag tutorials, anderen leren sneller als iemand het hen voordoet. Veel fotografen zijn onzeker over hun techniek, alhoewel niet alle deelnemers behoefte hebben aan techniek oefeningen. Bijvoorbeeld voor Lars Beekman – zie het artikel in Pf #3 – hadden wij weinig toe te voegen op dit gebied. Hij had zijn techniek al jarenlang geoptimaliseerd door allereerst andere fotografen te assisteren en daarna zichzelf op technisch vlak steeds te blijven ontwikkelen. Dat lukt niet iedereen, om deze ontwikkeling steeds uit jezelf te blijven halen. Dus voor de meeste van onze deelnemers is een workshop flitstechniek heel waardevol. Zo ook voor Angelique Merks.

© Mike Cho

Nieuw in de fotografie

“Mijn hulpvraag lag vooral op technisch vlak. Mijn achtergrond is namelijk heel anders dan fotografie. Ik heb economie gestudeerd en 15 jaar gewerkt voor een corporate organisatie. Rond mijn veertigste besloot ik het roer om te gooien en ging ik opnieuw naar school. Ik behaalde mijn diploma Vakfotografie en begon als zzp’er. Ondanks dat ik veel interesses had binnen de fotografie, heb ik tijdens het mentortraject vrij snel besloten om me te focussen op zakelijke portretten. Ik had echter nog niet het mooie licht in de vingers dat ik zag bij de Amerikaanse fotograaf Peter Hurley. Maar dat was wel mijn doel!”

Samen aan de slag

In vergelijking met andere fotografen kon Angelique binnen het traject erg goed focussen. Ze koos één soort fotografie uit: namelijk zakelijke portretten in een mobiele fotostudio. Heel gericht konden we haar lichtopstelling verfijnen en konden we oefenen met de puntjes op de i: reflecties in brillenglazen en glans op de huid wegpoederen. Angelique: “De praktijkoefeningen met licht waren voor mij heel leerzaam. Vincent en Lilian lieten me zien wat verschillende lichtopstellingen kunnen doen en hoe subtiel de effecten kunnen zijn. Ik oefende thuis ook veel met modellen, verschillende lichtopstellingen en achtergrondkleuren. Zo bouwde ik een nieuw portfolio op dat ik kon gebruiken voor mijn website.”

Sparren

“Het was enorm leerzaam om samen met collega’s objectief naar mijn oude en nieuwe werk te kijken, hiervan te leren en verder te groeien. Daarnaast kreeg ik praktische tips over de aanschaf van nieuwe lampen en lichtvormers. Ook heel veel praktische tips over de nabewerking, het maken van een prijslijst (die gebruik ik nog dagelijks) en het aansturen van modellen. Na het mentortraject had ik genoeg inspiratie en een uitgebreid portfolio om aan de slag te gaan met een nieuwe website, bedrijfsnaam en logo.”

Build a body of work

Angelique had al vrij snel succes met haar werkwijze en mooie portretten. Haar website angeliquemerks.nl ziet er consistent uit, haar etalage is heel helder. Als je haar inhuurt, weet je als klant wat je krijgt! Dat werkt. Echter na een tijdje begon het toch weer te kriebelen en vroegen klanten ook om andere foto’s. Angelique wilde nu ook oefenen op portretten op locatie. We hebben toen in een tweede mentortraject de focus gelegd op het combineren van daglicht en flitslicht. Een leuke workshop was op Utrecht CS waar we de uitdagingen van wind, zon, voorbijgangers en een echt (bevriend) model combineerden.

De druk eraf

Als beroepsfotografen moeten we altijd presteren. Een fotoshoot is een piekmoment waarop je al je zintuigen gebruikt en ‘aan’ staat. Met dit gevoel, zeker als de klant een beetje haast heeft, grijp je snel terug naar veilige opties. Je gebruikt op dit soort momenten logischerwijs de technieken die je in je gereedschapskist hebt liggen en die je vertrouwd zijn. Die je haast op de automatische piloot kunt doen. Zodat je tijdens de shoot aandacht kunt blijven hebben voor de mensen om je heen. Om dus je gereedschapskist uit te breiden is het fijn om die druk er nu eens even af te halen. Te oefenen op een moment dat het niets uitmaakt wat de uitkomst is. We nodigen je uit om van de Comfort Zone, naar de Learning Zone te komen!

Lilian van Rooij en Vincent Boon van Creative Talks organiseren mentortrajecten. Ook organiseren ze inspirerende fotoborrels in hun studio in Utrecht.

Dit artikel verscheen eerder in Pf Fotografie Magazine editie 5 van 2024.

Bekijk ook deze items