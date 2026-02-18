Nieuw van Geekoto: de Y-Wing Reflector

terug

De Geekoto Y-Wing Reflector is vanaf nu verkrijgbaar in de webshop van Frank Doorhof. Deze innovatieve, plat opvouwbare reflector is ontworpen voor fotografen die snel en gecontroleerd schaduwen willen invullen bij portretfotografie, zowel in de studio als op locatie.

Geekoto Reflector S2.

De Geekoto Y-Wing is bijzonder geschikt voor het verzachten van schaduwen onder de kin, zelfs bij 3/4-opnamen. Dankzij het slimme ontwerp is de reflector snel en makkelijk op te zetten (en in te pakken), compact te vervoeren en eenvoudig te positioneren op een statief.

De reflector wordt geleverd met drie verwisselbare oppervlakken: zilver, wit en goud, waardoor fotografen eenvoudig kunnen kiezen tussen krachtige, zachte of warme lichtreflectie, afhankelijk van de situatie. In de draagtas zit ook een verstelbare mount voor elk lampstatief.

Met een prijs van €136,00 (ex btw), inclusief de 3 oppervlakken, draagtas en mount, is de Y-Wing Reflector bovendien zeer betaalbaar. Ter introductie krijg je tijdelijk korting. Meer informatie en bestellen kan online.

Geekoto

Geekoto is sinds 2023 door Studio FD naar Nederland gehaald en staat voor betaalbare en betrouwbare lichtoplossingen. Met de krachtige GT200 en GT250 flitsers, automatisch inklapbare statieven en razendsnel plat opvouwbare softboxen werk je flexibel in studio én op locatie.

Compatibel met Bowens en Godox en dus perfect te combineren met bestaande sets.

Frank Doorhof kiest Geekoto omdat het topkwaliteit biedt voor een eerlijke prijs – en dat merken we ook aan de vele enthousiaste workshopdeelnemers en gebruikers.

