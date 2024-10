Expositie Mirjam Koch-Rose in Ballon Rouge

terug

Mirjam Koch-Rose (1974) is een autonoom beeldmaker. Haar fotografie kan worden omschreven als openhartig, poëtisch, eenvoudig en intiem, waarbij ze inspiratie uit de natuur haalt en haar innerlijke wereld verkent als een manier om zichzelf en de wereld om haar heen beter te begrijpen. De expositie Mek’ den taki / Let them talk is vanaf 12 oktober te zien in Ballon Rouge in Rotterdam.

© Mirjam Koch-Rose

Mek’ den taki / Let them talk gaat over het vinden van je eigen identiteit terwijl je gebukt gaat onder de last van verwachtingen; culturele gewoontes; onbesproken traumaʼs en onverwerkte gebeurtenissen. Als oudste dochter in een migrantengezin, voelde Mirjam dat zij de kansen moest benutten waarvoor haar ouders alles hadden achtergelaten op zoek naar beter bestaan.

© Mirjam Koch-Rose

Binnen de Surinaamse gemeenschap spreekt men doorgaans niet over moeilijke zaken. Maar trauma draag je met je mee totdat je het onder ogen komt en onderzoekt. Als je patronen blootlegt, kun je ze proberen te begrijpen, te veranderen en te helen. Wie zwijgt over trauma komt er nooit los van.

© Mirjam Koch-Rose

Data: Te zien van 12 oktober t/m 22 december 2024.

Adres: Ballon Rouge, Zaagmolendrift 24, 3035 JA Rotterdam

