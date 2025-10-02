Stadsbeeld Bas Losekoot in Atelier K84

terug

Op vrijdag 17 oktober 2025 opent in Atelier K84 de solo-expositie Stadsbeeld van de gelauwerde Amsterdamse kunstenaar en straatfotograaf Bas Losekoot. Speciaal voor het 750-jarig jubileum van de stad wordt in Atelier K84 voor het eerst een selectie van zijn Amsterdamse opvallende straatbeelden uit Het Parool gepresenteerd. Daarnaast is er prachtig werk uit de eerdere internationale projecten van Bas te bewonderen.

© Bas Losekoot

Bas Losekoot (1979, Amsterdam) fotografeert al jarenlang menselijk gedrag in steden. Hij is begaan met kleine sociologische onderwerpen die zichtbaar zijn in het dagelijkse publieke domein. Zijn werk gaat over gevoelens die we allemaal herkennen zodra we ons op straat begeven, zoals anonimiteit, eenzaamheid en angst voor het onbekende. Met de expositie Stadsbeeld brengt Bas een ode aan het moderne stadsleven. Het project is ook een uniek tijdsdocument voor Amsterdam, waarmee hij Amsterdammers op een nieuwe manier naar hun eigen stad wil laten kijken. De expositie Stadsbeeld is gecentreerd rond een selectie uit de wekelijkse beeldrubriek ‘Stadsbeeld’ in Het Parool, waarin Bas inmiddels al meer dan drie jaar op geheel eigen wijze opvallende straatbeelden in Amsterdam vastlegt. De rubriek is een volledige vrijplaats en geeft hem de ruimte voor het maken van intuïtieve en experimentele beelden. Op dit moment heeft hij bijna 200 paginagrote publicaties in de krant verzorgd, en het einde is nog niet in zicht. Met zijn werk wil Bas Losekoot het ongewone in het alledaagse benadrukken. In deze tijd van sociale media en digitale communicatie, zijn we nog nooit zo verbonden met elkaar, maar tegelijkertijd nog nooit zo verwijderd van elkaar geweest. Daarom fotografeert Bas graag op plekken waar mensen weer met elkaar in contact kunnen komen. Waar mensen fysiek dicht langs elkaar heen bewegen en ruimte is voor oogcontact. Zijn werk is een pleidoor voor meer bewustheid, begrip en empathie voor elkaar, en tevens meer verbinding met de stad.

© Bas Losekoot

Met zijn werk legt Bas de snelheid van stedelijke veranderingen en ontwikkelingen vast, en omarmt daarbij juist het onbekende en de rauwe randjes. Ook Amsterdam verandert continu, waarbij Bas graag fotografeert op plekken waar de stad ook letterlijk in transitie is, zoals bij wegomleggingen en op bouwplaatsen. Juist de plekken waar het oude met het nieuwe in aanraking komt vindt hij interessant. Hij hoopt dat de kijkers door zijn werk getriggerd worden om te gaan nadenken over wat het betekent om heden ten dage Amsterdammer te zijn. Met Stadsbeeld is Bas Losekoot in Amsterdam het oog van de tijd, en weet de samenleving een spiegel voor te houden. Deze serie is een logisch vervolg op zijn internationale project Out of Place, waarvoor hij naar negen megasteden reisde om daar de consequenties van bevolkingsdensiteit vast te leggen.

Stadsbeeld 17 oktober t/m 15 november 2025

Openingstijden: Vrijdag en zaterdag 12-18 uur

Locatie: Atelier K84, Keizersgracht 84h, 1015 CT Amsterdam