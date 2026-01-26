SK8GIRLS: Skateboarden als daad van verzet

terug

Skateboardcultuur staat wereldwijd symbool voor vrijheid, creativiteit en lef, waarden die ook de Melkweg al decennialang definiëren. Tegelijkertijd is deze cultuur nog steeds grotendeels door mannen gedomineerd. Voor vrouwen en queer skaters betekent dit vaak minder zichtbaarheid, minder ruimte en een voortdurende strijd om gehoord en gezien te worden.

© Coco Olakunle, Blessing

Deze expositie zet de energie, diversiteit en kracht van vrouwelijke en queer skategemeenschappen centraal. Aan de hand van krachtige beelden, verhalen en artistieke expressies brengen we internationale communities in beeld die barrières doorbreken, nieuwe ruimtes creëren en de regels van de skatewereld op hun eigen manier herschrijven. Skateboards fungeren daarbij niet alleen als sportobject, maar als statement, een middel om identiteit, autonomie en solidariteit te uiten.

© Lanna Apisukh, Everybody Skate

In samenwerking met The Dreamers Magazine, een project van kunstenaar Joël Linda Manoppo, benaderen we het onderwerp vanuit een artistieke invalshoek waarin skatecultuur, feminisme en community samenkomen. De expositie combineert visuele storytelling met interviews en creatieve bijdragen, en nodigt bezoekers uit om stil te staan bij vragen rondom gelijkheid, genderinclusie en bestaande machtsstructuren.

© Juliet Klottrup

Van 7 maart tot en met 31 mei presenteert Melkweg Expo de groepstentoonstelling SK8GIRLS, een krachtige verkenning van skatecultuur vanuit een inclusief perspectief. Met werk van onder anderen Coco Olakunle, Desiré van den Berg, Joël Linda Manoppo, Lanna Apisukh, Chantal Pinzi, en Juliet Klottrup richt de tentoonstelling zich op vrouwelijke en queer skaters die hun plek opeisen binnen de wereld van het skateboarden. SK8GIRLS toont hoe zij bestaande normen bevragen, nieuwe spelregels formuleren en via community bouwen aan zichtbaarheid, solidariteit en blijvende verandering.

De expositie plaatst dit werk bovendien in de context van Internationale Vrouwendag, met aandacht voor diversiteit en inclusie in de skatewereld.

Opening

De expositie opent op vrijdag 6 maart van 17:00 tot 21:00 uur bij Melkweg Expo. Zowel de opening als de expositie zijn vrij toegankelijk voor publiek en gratis te bezoeken.

Bekijk ook deze items