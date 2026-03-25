Amsterdam: van romantisch tot abstract

Galerie HUGO23 presenteert van 11 april tot en met 9 mei een verrassende expositie met werk van vier gerenommeerde fotografen, die ieder op een unieke manier de stad in beeld brengen: van romantisch tot abstract, van de drukte tot de totale verstilling.

© Niels Koopmans

Gosse Bouma, Lotte Ekkel, Niels Koopmans en Bas Losekoot hebben allevier de stad Amsterdam als hun werkterrein. Hun bijzondere foto’s brengen we nu van de straat naar de muren van galerie HUGO23. Al het werk is natuurlijk ook te koop.

Hoewel ieder van hen een uitgesproken eigen signatuur heeft, delen zij een gemeenschappelijke inspiratiebron: de stad Amsterdam. Met vier verschillende blikken onderzoeken ze de stad. Mistige, melancholische scènes worden afgewisseld met abstracte en poëtische composities. Momenten van verstilling contrasteren met beelden van overvolle trottoirs. Samen vormen de werken in de expositie een gelaagd en veelzijdig portret van een stad met ontelbare gezichten. “Voor deze expositie brachten we vier fotografen samen die de stad ieder op hun eigen manier benaderen: soms als stralend hoofdonderwerp, dan weer subtiel als decor,” vertelt Menno Koop, die samen met David de Winter galerie HUGO23 runt.

© Gosse Bouma

Fotograaf Gosse Bouma verwierf brede bekendheid met zijn mistige, melancholische beelden van een ontwakende stad. Zijn boek A New Light on Amsterdam uit 2024 groeide uit tot een bestseller. Net als Bouma richt Niels Koopmans zijn blik op de verstilling in een stad die alsmaar voller wordt. Met een grafische, meer abstracte beeldtaal zoekt hij naar ruimte voor het individu te midden van alle drukte.

© Bas Losekoot

Bas Losekoot fotografeert op hectische plekken. “Ik stel me de stad voor als één groot organisme,” vertelt hij. “En wij bewoners bewegen erin als stadsdieren”. De afgelopen vier jaar legde Losekoot voor de wekelijkse rubriek ‘Stadsbeeld’ in Het Parool opvallende straatbeelden vast. Waar Losekoot met zijn flitser de Amsterdammer vol in de spotlights zet, ontbreekt de mens veelal in de poëtische composities van Lotte Ekkel. Ze zoekt in de stad naar schoonheid in kleine, ogenschijnlijk onbeduidende momenten die vaak onopgemerkt voorbijgaan. Vorig jaar won Ekkel de DuPho SO Award 2025.

De groepsexpositie bij galerie HUGO23 is iedere dag te bewonderen van 11 april tot en met 9 mei. De feestelijke opening is op zaterdag 11 april van 16 tot 19 uur.

© Lotte Ekkel

Over de fotografen

Bas Losekoot (Amsterdam, 1979) is begaan met kleine sociale onderwerpen in grote dichtbevolkte steden. Zijn werk roept daarom veel herkenning op. Bas studeerde fotografie aan de KABK. Zijn foto’s zijn veelvuldig internationaal gepubliceerd en tentoongesteld. In 2020 publiceerde hij zijn eerste monografie Out of Place, in 2022 verscheen zijn tweede monografie Streetview. Voor Het Parool fotografeerde hij vier jaar lang de rubriek ‘Stadsbeeld’.

Gosse Bouma (Joure, 1987) is een bekroonde fotograaf en videograaf uit Nederland. Hij maakt werk dat emoties oproept en mensen raakt. Zijn werk heeft inmiddels miljoenen mensen in binnen- en buitenland bereikt. Na zijn succesvolle eerste boek A New Light on Amsterdam verschijnt in de zomer een nieuw boek. Een aantal van zijn foto’s was onlangs te zien in het Grachtenmuseum in Amsterdam.

Niels Koopmans (Groningen, 1982) woont en werkt sinds enkele jaren in Amsterdam. Vanaf 2023 richtte hij zich op straatfotografie, waarmee hij al snel de aandacht trok: zijn werk was het afgelopen jaar te zien in verschillende (inter)nationale tentoonstellingen. Opgegroeid in het noorden van het land kijkt hij met een verlangen naar rust de grote stad in. Met zijn werk zoekt hij naar sereniteit en ruimte voor het individu te midden van alle drukte.

Lotte Ekkel (Warnsveld, 1988) woont en werkt in Amsterdam en is een echte autodidact. Zonder vooraf vastgesteld plan maakt ze poëtische beelden, uitsluitend met natuurlijk licht. Ze zoekt schoonheid in kleine, ogenschijnlijk onbeduidende momenten die normaal onopgemerkt blijven. Lottes composities zijn heel grafisch, soms bijna abstract. Ze onderzoekt met haar werk de balans tussen wat we zien en wat we voelen, en nodigt de kijker zo uit om te vertragen en met echte aandacht te kijken.

Over HUGO23

HUGO23 is een galerie en reclamebureau in de Tweede Hugo de Grootstraat in Amsterdam. We bedenken en maken campagnes voor organisaties en merken in de culturele sector én we zijn een laagdrempelige expositieplek voor hedendaagse kunstenaars. Eerder waren er exposities van onder meer illustratoren Floor Rieder en Paul Faassen, striptekenaar Peter de Wit (bekend van Sigmund) en de jonge Amsterdamse kunstenaars Raven Milo en Ravian Derrière.

HUGO23

Tweede Hugo de Grootstraat 23

contact@hugo23.com

www.hugo23.com

Opening: zaterdag 11 april van 16 tot 19 uur

verder iedere dag geopend van 12 tot 17

(maandagen en op Koningsdag gesloten)



