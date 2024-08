Soulmates in Stedelijk Museum Breda

Over Stedelijk Museum Breda

Stedelijk Museum Breda is hét startpunt voor iedereen die ‘de wereld van Breda’ wil ontdekken. De vaste presentaties over de Nassaus en de 19de eeuw en tijdelijke tentoonstellingen over erfgoed en beeldende kunst geven een verrassend beeld van de geschiedenis en de actualiteit. In de vrij toegankelijke projectruimte Next krijgt de samenwerking met partners vorm. Stedelijk Museum Breda is een laagdrempelig en veelzijdig museum voor bewoners en bezoekers van stad en regio.



Kijk voor meer informatie op www.stedelijkmuseumbreda.nl