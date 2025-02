Ilona Plaum in Huis Marseille

terug

In Huis Marseille exposeert de Nederlandse kunstenaar Ilona Plaum met Presence, haar eerste institutionele solotentoonstelling. Voor deze tentoonstelling pakken het museum en Plaum groots uit: er zullen veertig werken te zien zijn, deels uit de collectie van Huis Marseille, deels bestaand werk en deels nieuw werk dat speciaal voor de tentoonstelling is gemaakt.

© Ilona Plaum

In Presence laat Plaum de bezoeker afdalen in haar poëtisch universum, waarin ze onze waarneming op losse schroeven zet. Pas als je gaat twijfelen, stuit je op een onbetwistbare waarheid: twijfel zet je aan tot observeren en laat je ervaren dat je bestaat. De tentoonstelling is te zien tot en met 22 juni 2025.

Plaum verbindt haar driedimensionale maquettes, geschilderde voorstellingen en het fotografische platte vlak met elkaar in illusies. In deze illusies hanteert ze de regels van de paradox: oppervlakte en dieptebeleving wisselt ze af en de achtergrond maakt ze tot voorgrond; schaduwen worden tastbaar en lijken te bewegen. Plaum voert de kijker zo mee van verzonnen naar bestaande ruimtes en andersom. Door opzettelijke imperfecties die zichtbaar zijn in het werk, wordt duidelijk dat de elementen met de hand gemaakt zijn. Even brengt dit de kijker terug naar het beginpunt van het werk, het moment waarop het door de kunstenaar gemaakt werd.

© Ilona Plaum

Huis Marseille als onderdeel van Presence

In de tentoonstelling presenteert Plaum haar werk in samenhang met de sfeer en de functies van de ruimtes in Huis Marseille. Zij verbindt haar werk met het authentieke interieur van de grachtenpanden door speciaal voor de ruimte ontworpen scenografie, zoals behang, ‘pilaren’, papieren schaduwen en een ruimtelijke constructie van de setting in haar studio. Zo wordt Huis Marseille in enkele tentoonstellingszalen – als extra dimensie – onderdeel van haar werk.

© Ilona Plaum

Ilona Plaum

Ilona Plaum (1970, Amsterdam) volgde een opleiding Edelsmeden aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Daarna ontwikkelde zij zich verder als autonoom kunstenaar. Haar werk bevindt zich behalve in de museumcollectie van Huis Marseille ook in de bedrijfscollectie van Ahold, UMC Utrecht en NN Group en in particuliere collecties in binnen- en buitenland. Plaum wordt vertegenwoordigd door galerie dudokdegroot.

© Ilona Plaum

Collectie

Huis Marseille volgt het werk van Ilona Plaum al jaren. In 2012, 2013, 2017 en 2019 is werk van Plaum in de collectie opgenomen en haar werk werd tentoongesteld in De herontdekking van de wereld (2013) en Pictures from Another Wall. The Huis Marseille Collection on Show in De Pont (2020).

Publicatie

In het voorjaar verschijnt bij Jap Sam Books een gelijknamige publicatie over het werk van Ilona Plaum. Auteurs zijn Hans den Hartog Jager en Ilona Plaum. De vormgeving is van Meeusontwerp.

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Mondriaan Fonds, de Stichting Jaap Harten Fonds, de Stichting Niemeijer Fonds en crowdfunding bij Voordekunst.