Een eigen (t)huis: tentoonselling over dak- en thuislozen

Pennings Foundation wil met de tentoonstelling ‘Een eigen (t)huis’ de beeldvorming over dak- en thuislozen veranderen. Want het beeld van een dakloze als een onverzorgde man slapend op een bankje in een park, klopt allang niet meer.

© Robin Alysha Clemens-Brian

Beeldvorming

Denk bij dak- en thuislozen ook eens aan een meisje dat van het ene logeeradres naar het andere trekt omdat ze zich thuis niet veilig voelt. Of een vrouw in een opvanghuis, nadat ze wegvluchtte van haar gewelddadige partner. Of een jongere die op straat kwam te staan omdat Jeugdzorg vindt dat je op je achttiende op eigen benen kunt staan. Of een man die na een echtscheiding uit zijn huis werd gezet en nu in zijn auto slaapt.

Oorzaken

Oorzaken van dakloosheid zijn lang niet altijd verslaving of psychische problemen. Woningnood, Jeugdzorg die bij achttien jaar stopt, illegaal verblijf, je baan verliezen, schulden, uit je huis gezet worden zijn de oorzaken van nu. Aan lager wal raken, het kan iedereen zomaar overkomen.

Tentoonstelling ‘Een eigen (t)huis’

Pennings Foundation wil met deze tentoonstelling de beeldvorming over dak- en thuislozen veranderen. Voor de tentoonstelling zijn fotografen uitgenodigd die eerder voor Het Beelddepot series foto’s maakten. Aan de geportretteerden wordt gevraagd hoe het hen nu vergaat. Is hun situatie verbeterd of verslechterd of hetzelfde gebleven? Voor deze tentoonstelling werkt Pennings Foundation samen met Het Beelddepot en Het Bouwdepot.

Om het stereotype en stigmatiserende beeld van de dakloze in de media te doorbreken startte de vakgroep Journalistiek van Fontys in Tilburg een beeldbank met representatieve en realistische beelden, Het Beelddepot. Door een betere beeldvorming kunnen ook beleidsmakers een beter begrip krijgen van de complexiteit van dak- en thuisloosheid en zo bijdragen aan constructiever sociaal beleid. Het Beelddepot werkte daarbij samen met Het Bouwdepot.

Steun voor jongeren

Het Bouwdepot (met social designer Manon van Hoeckel) richt zich op jongeren in kwetsbare situaties en biedt hen een jaar lang maandelijkse financiële steun om aan hun toekomst te werken. In Eindhoven startte in 2021/2022 een pilot met 30 jongeren. Een van die jongeren kocht een camera en brengt zijn leven in beeld. Pennings Foundation biedt hem een coachingstraject aan bij een fotograaf. Zijn foto’s zullen worden toegevoegd aan de tentoonstelling.

Deelnemende fotografen zijn: Desiré van den Berg, Boudewijn Bollmann, Wiosna van Bon, Robin Alysha Clemens, Rick van der Klooster, Dingena Mol en Rick Zwart.

Animaties, documantaire en podcast

Drie animaties, gemaakt door Sophia Twigt in opdracht van Het Bouwdepot, waarin jongeren hun eigen verhaal vertellen, zullen te zien zijn in de tentoonstelling. Ook een podcast gemaakt door studenten Journalistiek in opdracht van Het Beelddepot, waarin een jonge dakloze vrouw en een wethouder aan het woord komen, wordt gepresenteerd. Daarnaast zal de documentaire ‘Between Small Places’ over de thuisloze Amerikaanse schrijver Brian die Robin Alysha Clemens maakte voor de VPRO doorlopend worden getoond.

‘Een eigen (t)huis’ maakt deel uit van een van de langlopende programmeerlijnen van Pennings Foundation ‘We (ver)oordelen ons kapot’.

Opening: Zaterdag 22 februari 2025 15.00 – 17.00 uur

