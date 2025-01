terug

Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 9 februari tot en met 21 september 2025 een imposante tentoonstelling van fotografisch kunstenaar Jimmy Nelson. De expositie ‘Between the Sea and the Sky’ toont 65 fotowerken en twee video’s van twintig verschillende Nederlandse gemeenschappen in traditionele klederdracht. De beelden met weidse luchten zijn gemaakt in pittoreske vissersdorpen, polderlandschappen en vestingstadjes. Met zijn kleurrijke werk viert Nelson de schoonheid, culturele rijkdom en authenticiteit van de mensheid.

© Jimmy Nelson

De Brits-Nederlandse fotograaf geniet internationale bekendheid om zijn baanbrekende boeken ‘Before They Pass Away’ (2013) en ‘Homage to Humanity’ (2018), met indringende foto’s van unieke, inheemse volkeren op de meest afgelegen plekken ter wereld. Het stijlvolle koffietafelboek ‘Between the Sea and the Sky’ (2022) is een beeldend, artistiek verhaal over het rijke cultureel erfgoed van Nelsons geadopteerde thuisland en telt meer dan 350 intieme portretten en iconische landschappen.

© Jimmy Nelson

Met de inspirerende serie brengt Jimmy Nelson een persoonlijk eerbetoon aan eeuwenoude tradities. De passievolle kunstenaar en storyteller combineert de tijdloze elegantie van het Nederlandse naturalisme met de kunst van hedendaagse portretfotografie. Voor de individuele en groepsportretten maakt hij gebruik van een analoge groot formaat camera. Dit resulteert in schilderachtige, romantische beelden vol prachtige details, die doen denken aan de beroemde Hollandse meesters.

© Jimmy Nelson

De intrinsieke schoonheid van menselijke diversiteit en gedeeld erfgoed versterkt het gevoel van mondiale verbondenheid, een terugkerend thema in Nelsons werk. Bezoekers worden uitgenodigd tot een visuele dialoog en reflectie op het belang van culturele preservatie en eenheid. Met een unieke mix van historische en moderne architectuur biedt het monumentale Fotomuseum aan het Vrijthof de perfecte setting. Het museum organiseert een randprogramma met artist talks en schoolactiviteiten.

Jimmy Nelson (Sevenoaks, Engeland, 1967) woonde tijdens zijn jeugd in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Sinds 1993 is hij woonachtig in Amsterdam, waar de Jimmy Nelson Studio & Gallery is gevestigd. De kunstenaar fotografeert al veertig jaar en exposeert wereldwijd in toonaangevende musea en galeries. Zijn autonome werk is ook gepresenteerd op kunst- en fotografiebeurzen zoals PAN Amsterdam, Photo London, Paris Photo en TEFAF Maastricht; en bij Fabrique des Lumières.

www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl

Bekijk ook deze items