CLASS OF COCO: DE EXPOSITIE in Melkweg
Van 8 november tot 7 december toont Melkweg Expo nieuw werk dat ontwikkeld is tijdens de Class of Coco, ons fotografiementorshipprogramma voor net afgestudeerde en autodidacte fotografen.
Gedurende zes maanden hebben de deelnemers de ruimte gekregen hun praktijk te verdiepen en de volgende stap te zetten in hun professionele carrière. Via collectief leren, mentorschap en kennisuitwisseling hebben zij gewerkt aan storytelling, portfolio-ontwikkeling en positionering als maker. Deze groepstentoonstelling vormt het gezamenlijke eindresultaat van het traject.
Onder begeleiding van mentor Coco Olakunle, Nigeriaans-Nederlandse fotograaf, autodidact en gevestigd in Amsterdam, hebben de deelnemers intensief samengewerkt. In haar werk viert Coco de schoonheid en diversiteit van jonge mensen in subculturen wereldwijd, op het snijvlak van documentaire en modefotografie.
Participerende fotografen:
Ajiri Ogbovoh, Asmaa El Moudden, Brunei Deneumostier, Hanna ‘t Sas, Studio Hans, Inya Tennyson, Joaquìn Rooze, Wiaem el Bahri, Yasemin Demirözcan
Class of Coco
Opening 7 november:
17:30 – 20:30 uur
8 november – 7 december
Dinsdag t/m zondag, 11:00 – 19:00 uur
Melkweg Expo
Marnixstraat 407/409, Amsterdam
Gratis Entree