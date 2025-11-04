Menu

Zoeken

terug

CLASS OF COCO: DE EXPOSITIE in Melkweg

Gepubliceerd op: 04 november 2025

Van 8 november tot 7 december toont Melkweg Expo nieuw werk dat ontwikkeld is tijdens de Class of Coco, ons fotografiementorshipprogramma voor net afgestudeerde en autodidacte fotografen. 

© Brunei Deneumostier

Gedurende zes maanden hebben de deelnemers de ruimte gekregen hun praktijk te verdiepen en de volgende stap te zetten in hun professionele carrière. Via collectief leren, mentorschap en kennisuitwisseling hebben zij gewerkt aan storytelling, portfolio-ontwikkeling en positionering als maker. Deze groepstentoonstelling vormt het gezamenlijke eindresultaat van het traject.

Onder begeleiding van mentor Coco Olakunle, Nigeriaans-Nederlandse fotograaf, autodidact en gevestigd in Amsterdam, hebben de deelnemers intensief samengewerkt. In haar werk viert Coco de schoonheid en diversiteit van jonge mensen in subculturen wereldwijd, op het snijvlak van documentaire en modefotografie.

© Ajiri Ogbovoh

Participerende fotografen:

Ajiri Ogbovoh, Asmaa El Moudden, Brunei Deneumostier, Hanna ‘t Sas, Studio Hans, Inya Tennyson, Joaquìn Rooze, Wiaem el Bahri, Yasemin Demirözcan

© Yasemin Demirözcan
© Wiaem el Bahri

Class of Coco
Opening 7 november: 
17:30 – 20:30 uur

8 november – 7 december 
Dinsdag t/m zondag, 11:00 – 19:00 uur

Melkweg Expo
Marnixstraat 407/409, Amsterdam
Gratis Entree

Tags: Melkweg

Bekijk ook deze items

LEGACIES OF IDENTITY in Melkweg

De expositie ‘LEGACIES OF IDENTITY: Queer Histories of Third Genders’ in Melkweg Expo toont LGBTQIA+ gemeenschappen van over de hele…

Huisfotograaf van de hiphop exposeert

‘Ik ga gewoon geld vragen voor mijn foto’s, zodat…