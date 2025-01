Shortlist winnaars Zilveren Camera 2024 bekend

terug

De shortlist voor de winnaars van de Zilveren Camera 2024, dé prijs voor fotojournalistiek en documentairefotografie, en de Prijs voor Storytelling is bekendgemaakt. Op vrijdag 14 februari worden de winnaars feestelijk bekendgemaakt tijdens de Awardshow in theater Gooiland, Hilversum.

© Kees van de Veen, Navo-oefening

De kanshebbers voor de Zilveren Camera 2024 zijn: Bram Janssen, Carla Kogelman, Dennis Kersten, Dingena Mol, Emiel Muijderman, Hedayatullah Amid, Jan Mulders, Jasper Doest, Jelle Krings, Jilmer Postma, John van der Tol, Kees van de Veen, Koen van Weel, Loek Buter, Marijn Fidder, Martijn van de Griendt, Milan Schellingerhout, Mona van den Berg, Mouneb Taim, Nina Schollaardt, Pierre Crom, Ramon van Flymen, Remko de Waal, Richard Mouw, Rob Engelaar, Robin van Lonkhuijsen, Ronald Hoogendoorn, Tengbeh Kamara en Wouter de Wilde.

De 11 deeljury’s hebben in korte tijd alle inzendingen beoordeeld en per categorie een top 5 enkel en top 5 serie samengesteld. Tijdens de jurydag is deze lijst verder teruggebracht tot de definitieve shortlist.

© Hedayatullah-Amid, Een Soldaats Onbreekbare Geest

© Dennis-Kersten, De val van het Assad regime

© Marijn-Fidder, Left Behind

Prijs voor Storytelling 2024

De kanshebbers voor de Prijs voor Storytelling 2024 zijn: Çiğdem Yüksel, Hester den Boer en Kadir van Lohuizen.

