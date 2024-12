Samyang introduceert de AF 35mm F1.4 P FE

terug

Transcontinenta BV kondigt de introductie aan van het eerste objectief in de geheel nieuwe Samyang Prima serie: de Samyang AF 35mm F1.4 P FE voor full-frame Sony E-mount camera’s.

Geïnspireerd door het Latijnse woord ‘Prima’, wat ‘eerste’, en ‘van de eerste kwaliteit’ betekent, stelt deze serie een nieuwe standaard in Samyang’s objectief technologie en markeert het de introductie van hun derde generatie lichtsterke prime objectieven.

Bekijk ook deze video:

Het Samyang AF 35mm F1.4 P FE objectief, de eerste van de Prima Series, is zorgvuldig ontworpen om high-end prestaties te combineren met praktische toepasbaarheid. Dit objectief benadrukt een compact en lichtgewicht ontwerp. Het is niet alleen een technologische vooruitgang, maar ook toegankelijk geprijsd, zodat foto- en videoliefhebbers kunnen genieten van professionele kwaliteit zonder de hoge kosten. Het nieuw geïntroduceerde AF 35mm F1.4 P FE objectief is het lichtste autofocus 35mm F1.4 prime objectief van dit moment, en biedt de unieke combinatie van compactheid, praktische inzetbaarheid en gebruiksgemak.

Belangrijkste kenmerken

Compact

Met slechts 470 gram is dit het lichtste 35mm F1.4 objectief voor full-frame Sony camera’s met E-mount. Het compacte ontwerp past perfect bij lichtgewicht camera’s zoals de Sony α7C II en de ZV-E1. Hierdoor is het ideaal voor fotoshoots op locatie en reportages.

Praktische inzetbaarheid

Uitzonderlijke resolutie:

Het optische ontwerp, bestaande uit 12 lenselementen in 10 groepen (waaronder 3 asferische, 1 HR en 1 ED-element), levert uitstekende resolutie, zelfs bij een maximale diafragmaopening van F1.4. Bij de minimale scherpstelafstand van 0,30 m produceert dit objectief contrastrijke en haarscherpe opnamen. Dankzij Samyang’s geavanceerde coatings worden bovendien ook flares en ghosting geminimaliseerd. Focus Breathing onderdrukking:

Dit objectief minimaliseert focus breathing, wat zorgt voor vloeiende video-opnamen met een professionele uitstraling.

Gebruiksgemak

Verbeterd ontwerp en robuuste weerbestendigheid:

Een nieuw micro-patroon rubberen scherpstelring zorgt voor betere grip, terwijl de matte afwerking en subtiele rode ring de esthetiek versterken. De weerbestendige constructie biedt tot slot bescherming tegen vocht, lichte regen, sneeuw en stof. Eenvoudige firmware-updates:

Dankzij de ingebouwde USB-poort kun je firmware eenvoudig bijwerken zonder aparte accessoires. Dit verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en houdt je objectief up-to-date. Snelle en nauwkeurige autofocus:

Uitgerust met Samyang’s Lineaire STM-technologie levert dit objectief snelle en stille autofocusprestaties, ideaal voor portretten, straatfotografie en reisfoto’s.

Prijs en beschikbaarheid

De Samyang AF 35mm F1.4 P FE is vanaf half januari 2025 verkrijgbaar bij de officiële Samyang dealers in de Benelux. De adviesverkoopprijs bedraagt €599,99 inclusief btw.

