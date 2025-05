FUJIFILM introduceert de X half

terug

Almelo, 22 mei 2025 – FUJIFILM introduceert de nieuwe FUJIFILM X half: een digitale compactcamera die de charme van het klassieke half-frame cameraformaat opnieuw tot leven wekt. Het half-frame filmformaat was in de jaren zestig en zeventig uiterst populair, omdat je twee foto’s kon maken op één filmframe. Een staand beeldformaat was daardoor standaard, en dat maakte deze camera’s uniek.

FUJIFILM brengt dit speelse idee als digitaal formaat terug in een nieuwe en eigentijdse jas. Met een gewicht van slechts 240 gram*1 en een stijlvol retro-ontwerp is de FUJIFILM X half ontworpen voor een nieuwe generatie fotografen en verhalenvertellers. Geen overdaad aan functies, maar een camera die uitnodigt tot kijken, voelen en maken. Een camera voor creatieve en eigenzinnige fotografen die niet bang zijn om de wereld nét vanuit een ander perspectief vast te leggen.

De FUJIFILM X Half grijpt terug op een iconisch ontwerp dat doet denken aan de gloriedagen van analoge fotografie. Zo beschikt de FUJIFILM X half over een intuïtieve bediening waarin het vertrouwde gevoel van toen hand in hand gaat met het gebruiksgemak van nu. Zo is er een optische zoeker die herinnert aan de analoge klassiekers, terwijl het LCD-scherm met touchbediening juist het gemak van de moderne tijd toevoegt. Dit maakt van de FUJIFILM X half een camera die je moeiteloos overal mee naartoe neemt en die uitnodigt om op ieder gewenst moment in actie te komen.

Eén van de meest in het oog springende kenmerken van deze camera is dat hij is ontworpen en geoptimaliseerd voor verticale composities. Het LCD-scherm op de achterzijde heeft een beeldverhouding van 3:4 – een formaat dat perfect aansluit bij hoe we vandaag de dag met onze smartphones beelden vastleggen en delen.

Tegelijkertijd beschikt de FUJIFILM X half over een slimme 2-in-1 functie*2waarmee je twee verticale beelden of video’s direct in de camera kunt samenvoegen tot één beeld. Wat zorgt voor een rijkere manier van visuele storytelling.

Maar er is meer aan deze camera dat ons herinnert aan de dagen van ‘toen’. Niet alleen de optische zoeker geeft je het gevoel te werken met een analoge camera. De nieuwe Film Camera Mode laat je bewuster fotograferen: je kiest vooraf een filmsimulatie en het aantal opnames, en pas als de reeks compleet is, kun je de beelden bekijken. Door de frame advance lever – ofwel de filmtransporthendel – door te trekken tussen de opnames, ervaar je een fysieke en ritmische beleving die herinnert aan het maken van foto’s met een analoge camera.

Uiteraard ontbreken ook de Film Simulaties van FUJIFILM (waaronder REALA ACE) en het levensechte filmkorrel-effect niet, waarmee de unieke korrelstructuur van filmfoto’s digitaal tot leven komt. Daarnaast is de camera voorzien van een aantal nieuwe creatieve effecten zoals lichtlekken- en lichtzweem-effecten, die samen met Expired Film – voorbij de film houdbaarheidsdatum – zorgen voor een warme, nostalgische beeldstijl. Verder kan er een datum- en tijdstempel aan de opnames worden toegevoegd, net als ‘toen’.

Het vaste objectief van 32mm (35mm equivalent) met een lichtsterkte van F2.8, gecombineerd met een hoogwaardige 17,74 Megapixel 1-inch backside-illuminated beeldsensor, zorgt voor heldere, contrastrijke opnames met een vertrouwde en natuurlijke beeldhoek. Dit is vergelijkbaar met die van FUJIFILM’s eigen QuickSnap, de iconische wegwerpcamera waarmee talloze mensen hun eerste foto’s maakten.





De bijbehorende X half app (voor iOS en Android) maakt het eenvoudig om foto’s en video’s draadloos over te zetten naar je smartphone, om ze zo te bewerken en te delen. Fotografen kunnen direct 2-in-1 composities maken, contactvellen opslaan, afdrukken op instax-printers*3 of fotoproducten bestellen.

