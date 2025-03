FUJIFILM presenteert de GFX100RF

terug

FUJIFILM brengt grootformaat fotografie naar een nieuw niveau met de introductie van de FUJIFILM GFX100RF. Deze nieuwe geavanceerde ‘fixed lens’ grootformaat camera combineert een ultrahoge beeldkwaliteit met een uitzonderlijk compact en licht ontwerp, ontworpen voor de veeleisende fotograaf die mobiliteit en prestaties wil samenbrengen. De FUJIFILM GFX100RF brengt zo een nieuwe maatstaf binnen de GFX Serie en tilt daarmee fotografie naar nieuwe hoogten.

Innovatie en design in perfecte harmonie

De GFX100RF combineert geavanceerde technologie met een tijdloze camerabehuizing. Uitgerust met de 102-megapixel GFX 102MP CMOS II-sensor en de krachtige X-Processor 5 beeldverwerkingsprocessor, levert deze camera een ongeëvenaarde beeldkwaliteit met verfijnde details en een rijk kleurenpalet.

Dankzij het volledig herziene objectief- en cameradesign weegt de GFX100RF slechts 735 gram2. Dit maakt het de lichtste grootformaat camera binnen de GFX Serie. Een van de meest opvallende innovaties is de introductie van de Aspect Ratio-knop. Met deze unieke draaiknop kan intuïtief worden gewisseld tussen negen verschillende beeldverhoudingen, geïnspireerd op de rijke historie van FUJIFILM in filmfotografie. Dit geeft de fotograaf maximale creatieve controle en draagt bij aan een vloeiende, inspirerende opname-ervaring.

Het ontwerp van de GFX100RF straalt vakmanschap en elegantie uit. De precisiegefreesde aluminium behuizing, samen met een zorgvuldig ontworpen objectiefring, draaiknoppen en bodemplaat, zorgt niet alleen voor een verfijnde uitstraling, maar ook voor een ongekend prettige bediening. Esthetiek en functionaliteit gaan hier naadloos samen, wat deze camera tot een krachtig statement maakt.

Compact, veelzijdig en klaar voor iedere uitdaging

Het vaste 35mm F4-objectief (28mm ten opzichte van 35mm volformaatcamera’s) biedt een breed en dynamisch perspectief. De brandpuntsafstand is zorgvuldig gekozen, waardoor deze perfect geschikt is voor landschapsfotografie, straatfotografie én portretten. De geavanceerde, op AI-gebaseerde autofocus zorgt voor een snelle en nauwkeurige scherpstelling en garandeert optimale prestaties, zelfs bij uitdagende lichtomstandigheden.

Een hendel maakt het mogelijk om de digitale teleconverter in te schakelen, waardoor moeiteloos kan worden gekozen tussen brandpuntsafstanden van 45mm, 63mm en 80mm. Dit alles zonder concessies te doen aan de beeldkwaliteit die deze GFX-camera te bieden heeft. Hierdoor wordt de flexibiliteit vergroot en kan de camera worden ingezet voor uiteenlopende fotografiegenres.

Het 3.15-inch scherm telt maar liefst 2.1 miljoen dots en kan in meerdere richtingen worden gekanteld. Samen met de vernieuwde interface zorgt dit voor een nog intuïtievere bediening.

Een volledig nieuwe functie is de ‘surround view’-optie. Hiermee wordt het buitenste gedeelte van de omgeving door de zoeker weergegeven in een semi-transparante of lijnweergave. Dit biedt de gebruiker een ervaring die vergelijkbaar is met een optische zoeker, terwijl in werkelijkheid een elektronische zoeker wordt gebruikt.

Maximale prestaties voor zowel fotografie als video

De grote 102MP-sensor biedt een uitzonderlijk dynamisch bereik, minimale ruis en ongekende scherpte. Dankzij het ingebouwde 4-stops ND-filter kunnen er bovendien opnames worden gemaakt met een vol open diafragma op zeer zonnige dagen. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om te experimenteren met langere sluitertijden, zonder dat er beeldkwaliteit verloren gaat.

Voor videografie ondersteunt de GFX100RF 4K/30P 4:2:2 10-bit video-opnames, met F-Log2 voor een breed dynamisch bereik. Hierdoor wordt maximale flexibiliteit geboden voor benodigde post-productiewerkzaamheden.

De op AI-gebaseerde autofocus is zeer geavanceerd. Deze herkent niet alleen gezichten en ogen, maar detecteert ook dieren, voertuigen en vliegtuigen. Onderwerpen in beweging, kunnen voor zowel fotografie als video nauwkeurig en betrouwbaar worden gevolgd, waarbij de scherpte altijd op het onderwerp behouden blijft.

Daarnaast is de GFX100RF compatibel met Frame.io Camera to Cloud, waardoor bestanden direct naar de cloud kunnen worden geüpload. Dit versnelt de workflow en biedt een efficiënte en gestroomlijnde werkwijze voor professionals.

De verwachting is dat de FUJIFILM GFX100RF vanaf april 2025 beschikbaar zal zijn via de bekende verkoopkanalen.

