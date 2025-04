Nikon Z5II aangekondigd

terug

Nikon kondigt de gloednieuwe Z5II aan, een krachtige FX-camera voor enthousiaste fotografieliefhebbers. Het is een grote sprong voorwaarts voor de Z5-lijn. De Z5II is een interessante allrounder, een compact full-frame model boordevol functies die zijn overgenomen van professionele camera’s uit de Z-serie. Gebruikers kunnen hun creativiteit de vrije loop laten met snelle intelligente scherpstelling, uitstekende mogelijkheden bij weinig licht, een heldere elektronische zoeker, 4K UHD-video, uitgebreide controle over kleuren en een verfijnde ergonomie voor een intuïtievere bediening.

De Z5II full-frame camera wordt ondersteund door de krachtigste beeldverwerkingsprocessor van Nikon en biedt uitstekende mogelijkheden voor opnamen uit de hand. Een ultrahoog ISO-bereik, detectie van meerdere onderwerpen met 3D-tracking en AF-gevoeligheid tot -10 LV zorgen samen voor perfect scherpe full-frame opnamen, zelfs als het donker is.1 Daarnaast kan Nikons eigen VR de beeldonscherpte rond het actieve scherpstelpunt verminderen tot 7,5 stops beeldstabilisatie met vibratiereductie in het midden van het beeld en tot 6,0 stops dankzij scherpstelpunt-VR aan de rand.

De compacte Z5II is ontworpen voor betrouwbare full-frame opnamen met een volledig draai- en kantelbare monitor met touchscreen en een zoeker met hoge helderheid van 3000 cd/m die het makkelijk maakt om composities te maken bij helder licht. Met de Picture Control-knop kun je met één druk op de knop in real-time door verschillende inspirerende beeldrecepten bladeren en deze filters direct toepassen op je foto’s en video’s. Filmmakers kunnen 4K N-RAW-video rechtstreeks intern opnemen op de SD-geheugenkaart en gebruikers die meer flexibiliteit in de nabewerking willen, kunnen in N-log filmische looks ontgrendelen met de gratis RED LUTs.

De ergonomie van de Z5II zorgt ervoor dat Nikon gebruikers direct vertrouwd zijn met de bediening, en Z5-upgraders profiteren van een diepere grip en een intuïtievere knoppenindeling. De compacte Z5II full-frame camera biedt ook ruimte voor twee SD-kaarten en is net zo stofbestendig en spatwaterdicht als de veelgeprezen Z6III.

Zurab Kiknadze, productmanager bij Nikon Europe: “De Z5II loopt ver vooruit door een aantal van de beste technologieën van onze pro-level camera’s in een robuuste maar compacte body te stoppen. Als je klaar bent om aan je creatieve full-frame reis te beginnen, is dit de spannende en betaalbare full-frame upgrade waar je op hebt gewacht”.

Overzicht van belangrijke kenmerken: Z5II

24.5 MP FX IBIS sensor: full-frame sensor met tot 7,5-stops beeldstabilisatie met vibratiereductie in het midden van het beeld. Scherpstelpunt-VR geeft prioriteit aan stabilisatie rond het actieve scherpstelpunt.2,3 en biedt tot 6,0 stops beeldstabilisatie aan de rand.

Hogere, schonere ISO: maximale ISO-gevoeligheid van 64.000 voor foto’s en 51.200 voor video. Geavanceerde ruisonderdrukking zorgt vakkundig voor schonere opnamen bij weinig licht met een rijke verzadiging met veel details.

Snellere, scherpere, slimmere AF: het autofocussysteem is 68% sneller dan de Z5 en is gevoelig tot -10 LV voor krachtige prestaties in het donker. 1 Intelligente detectie van meerdere onderwerpen en 3D-tracking zorgen voor nog meer nauwkeurigheid.

EVF met hoge helderheid: heldere zoeker met hoge resolutie, maximale helderheid van 3000 nits en 18 helderheidsniveaus.

Grote draai- en kantelbare monitor met touchscreen van hoge resolutie: kijkhoek van 170 graden. Het beeld, de infodisplays en de menu’s draaien automatisch mee met het scherm voor een soepele bediening.

Filmische video: maximaal detail met 4K/30p of 4k/60p (met crop). Schiet N-RAW-video rechtstreeks op de SD-geheugenkaart van de camera en neem op in N-log voor meer flexibiliteit bij de color grading.

Picture Control-knop met één druk: bekijk in real-time een voorbeeld van inspirerende beeldrecepten voor foto’s en video’s. Je kunt je eigen Picture Control-kleurvoorinstellingen maken en opslaan met Nikon NX Studio.

Camera-to-cloud-connectiviteit met Nikon Imaging Cloud: foto’s automatisch opslaan en beeldrecepten van Nikon en Nikon Creators rechtstreeks downloaden naar de Z5II.

Geavanceerde AF-A-modus: merkt zelfs de subtielste beweging op om van AF-S (voor stilstaande onderwerpen) naar AF-C (voor bewegende onderwerpen) te gaan als dat nodig is.

Tot 30 bps met voor-ontspanopnamen: maak de beste actiefoto’s, zelfs als ze plaatsvinden voordat de sluiter is ontspannen.

Beter geluid: voorzien van een 3,5 mm externe stereomicrofoon- en een hoofdtelefoonaansluiting.

Verbeterde ergonomie: diepere grip voor meer stabiliteit, een intuïtieve knopindeling en twee SD-kaartsleuven (UHS-II). Compatibel met de MB-N14 batterij grip voor verticale opnamen, of om de opnametijd te verlengen dankzij de 2de accu.

Weerbestendige constructie: lichtgewicht (circa 700 gram, alleen camerabody) magnesiumlegering body is stofbestendig en spatwaterdicht vergelijkbaar met de veelgeprezen Z6III. 5

Beschikbaarheid en prijs

De Nikon Z50II body is vanaf eind april 2025 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 1899,-.





