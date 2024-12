Magnum-fotograaf Alessandra Sanguinetti in Kunsthal Rotterdam

terug

Al meer dan twintig jaar volgt de Amerikaanse Magnum-fotograaf Alessandra Sanguinetti (1968, New York) de levens van de Argentijnse nichtjes Guillermina Aranciaga en Belinda Stutz. Wat begint als een toevallige ontmoeting op een ranch nabij Buenos Aires in 1999, groeit uit tot een langdurig fotografisch project, waarin Sanguinetti de dromen, worstelingen en rauwe realiteit van het leven op het platteland van de meisjes vastlegt.

De tentoonstelling ‘The Adventures of Guille and Belinda’ presenteert het poëtische, fantasierijke en indringende werk van Sanguinetti aan de hand van bijna vijftig foto’s. Alessandra Sanguinetti | The Adventures of Guille and Belinda | 15 februari t/m 9 juni 2025 in Kunsthal Rotterdam.

© Alessandra Sanguinetti/Magnum Photos, The Madonna, 2001

Wanneer Sanguinetti de kinderen voor het eerst ontmoet, zijn ze negen en tien jaar oud. Ze volgt de meisjes – die iconen worden in haar leven en werk – terwijl ze opgroeien in het landelijke Argentinië, een overwegend mannelijke wereld van gaucho’s en boeren. Deze omgeving versterkt de spanning tussen hun onschuldige kindertijd en de soms harde realiteit. De foto’s uit deze periode ademen een poëtische, bijna theatrale sfeer. In geënsceneerde beelden verwijst Sanguinetti naar iconische werken uit de kunstgeschiedenis. Zo regisseert ze de meisjes in een foto waarin ze in een schuur poseren als Madonna en engel, en in een ander beeld drijvend in een rivier, geïnspireerd op het beroemde schilderij Ophelia. Met haar analoge Hasselblad-camera met 80mm-lens, natuurlijk licht en vierkante uitkadering geeft de fotograaf de beelden een zachte, tijdloze uitstraling.

Overgang naar volwassenheid

Naarmate Guille en Belinda ouder worden, verschuift de toon van Sanguinetti’s werk. De speelsheid van hun kindertijd maakt plaats voor intiemere, soms confronterende beelden van hun volwassenwording. De foto’s tonen de meisjes in belangrijke momenten van het opgroeien: daten, zwangerschap en moederschap. In een van haar krachtigste beelden poseert Belinda, 19 jaar oud en zwanger, met een groot mes in haar hand – een symbool van zowel haar kwetsbaarheid als haar vastberadenheid. Ondanks de veranderingen in hun relatie blijft de band tussen de meisjes de rode draad in de fotoserie. Sanguinetti legt vast hoe het is om volwassen te worden op een ranch, waar de dromen en realiteiten van hun leven met de tijd mee veranderen. Zoals de fotograaf zelf zegt: “De tijd is iets waar ik altijd over nadenk. Het is dan ook natuurlijk dat tijd bijna als een hoofdrolspeler in mijn werk aanwezig is.”

Over Alessandra Sanguinetti

Alessandra Sanguinetti groeit op in Argentinië en studeert antropologie aan de Universiteit van Buenos Aires, gevolgd door studies aan het International Center of Photography in New York. Haar langdurige project met Guille en Belinda resulteert in twee gerenommeerde fotoboeken ‘The Adventures of Guille and Belinda and The Enigmatic Meaning of Their Dreams’ (2010) en ‘The Illusion of an Everlasting Summer’ (2020), met een derde deel in de maak. Sanguinetti is sinds 2007 lid van Magnum Photos en staat bekend om haar empathische en mensgerichte benadering. Deze tentoonstelling is haar eerste solotentoonstelling in Nederland.

Over Kunsthal Rotterdam

Kunsthal Rotterdam is een van de toonaangevende culturele instellingen in Nederland, gelegen in het Museumpark in Rotterdam. Ontworpen door de beroemde architect Rem Koolhaas in 1992, biedt de Kunsthal zeven verschillende tentoonstellingsruimtes. Jaarlijks presenteert de Kunsthal een gevarieerd programma van ruim twintig tentoonstellingen. Omdat er altijd meerdere tentoonstellingen tegelijk te bezichtigen zijn, biedt de Kunsthal een avontuurlijke reis door verschillende werelden en kunststromingen. Cultuur voor een breed publiek, van moderne meesters en hedendaagse kunst tot vergeten culturen, fotografie, mode en design. Bij de tentoonstellingen wordt een uitgebreid activiteitenprogramma georganiseerd.

