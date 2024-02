Fotografie Ai Weiwei in Kunsthal Rotterdam

terug

In de Kunsthal Rotterdam kun je werken zien van één van de meest toonaangevende kunstenaars van het moment, mensenrechtenactivist en criticus van autoritaire machtssystemen: Ai Weiwei. In Search of Humanity is zijn meest volledige overzichtstentoonstelling tot nu toe. De tentoonstelling biedt een indrukwekkend overzicht van de carrière van Ai Weiwei, waaronder videokunst en fotografie. De tentoonstelling duurt tot 3 maart 2024.

Ai Weiwei, Dropping a Han Dynasty Urn (1995) Black-and-white photographs (triptych), 148 × 121cm each. Private collection. Courtesy of Ai Weiwei Studio © Ai Weiwei

Leven van Ai Weiwei

Van architectuur tot installaties, van sociale media tot documentaires, Ai gebruikt een breed scala aan media als expressie van nieuwe manieren voor zijn publiek om de samenleving en haar waarden te onderzoeken. Ai werd geboren in Beijing in 1957 en woont en werkt momenteel in Berlijn.

De tentoonstelling geeft inzicht in het leven van de kunstenaar en mensenrechtenactivist, zijn vroege jeugd die hij met zijn vader doorbracht in ballingschap vanaf de anti-rechtse campagne en zijn gevangenschap in 2011. De kunstwerken tonen zijn zoektocht naar menselijkheid en een betere wereld. De intimidatiemethoden van de Chinese regering, de roep om vrijheid, oorlogen en de wereldwijde vluchtelingencrises; de kunstenaar vindt dat we allen verantwoordelijk zijn om actie te ondernemen bij bedreigingen van de vrijheid van meningsuiting en mensenrechten.

Portrait of Ai Weiwei (2012). Photo by Gao Yuan. Courtesy of Ai Weiwei Studio © Ai Weiwei

Activist en fotograaf

In het werk van Ai Weiwei is een belangrijke rol weggelegd voor fotografie. Van zijn vroege politieke statements tot de grote stroom berichten, selfies en snapshots op sociale media. Op Twitter en Instagram legt hij zijn leven vast onder constant toezicht van de overheid, documenteert hij zijn kunstenaarschap en de mensen die hij ontmoet, maar toont hij ook zijn betrokkenheid bij actuele maatschappelijke kwesties zoals de vluchtelingencrisis. Ai Weiwei deinst er niet voor terug het als individu op te nemen tegen autoriteit, misstanden aan de kaak te stellen en scheve machtsverhoudingen bloot te leggen – altijd met een groot gevoel voor ironie en het poëtische gebaar.

Praktische informatie

In Search of Humanityis te zien tot 3 maart 2024 in Rotterdam. De tentoonstelling trekt veel bezoek, dus je kunt online je bezoek inplannen.

Waar: Kunsthal Rotterdam

Adres: Museumpark, Westzeedijk 341, Rotterdam

Data: 30 september 2023 – 3 maart 2024

Extra: Naast de standaard openingstijden van de Kunsthal, zijn er nog drie extra momenten waarop deze tentoonstelling in Rotterdam is te zien:

Vrijdagavond 16 februari van 17:00 tot 22:00 uur

Maandag 19 februari van 10:00 tot 17:00 uur

Maandag 26 februari van 10:00 tot 17:00 uur

Bronnen: Kunsthal.nl, aiweiwei.com

