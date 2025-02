terug

Yawm al-Firak, Arabisch voor Dag van het Afscheid, is de eerste museale solotentoonstelling van de Palestijns-Nederlandse fotograaf Sakir Khader. Sinds 2024 is hij de eerste Palestijnse fotograaf die geselecteerd is om zich bij het gerenommeerde fotografencollectief Magnum Photos aan te sluiten. Als ooggetuige in de Palestijnse gebieden neemt Khader de kijker mee in het hart van de oorlog. Zijn beelden verkennen de fragiele grens tussen leven en dood.

A mother waits to hold her murdered son, one last time before he departs to eternity. Qabatiya, Jenin, 2023 © Sakir Khader / Magnum Photos.

In deze tentoonstelling geeft Khader een stem aan zeven Palestijnse jongemannen die met geweld van het leven zijn beroofd, en aan hun moeders die hen hebben moeten verliezen. Via hun verhalen en ervaringen reflecteert hij op afscheid nemen in tijden van bezetting, conflict, oorlog en ontheemding.

Het getal zeven staat in veel culturen symbool voor eenheid. De zeven moeders en hun verloren zonen die in deze tentoonstelling centraal staan, vertegenwoordigen de gedwongen ontheemding van honderdduizenden Palestijnen met de oprichting van de staat Israël sinds 1948, wat ook wel de Nakba wordt genoemd. De titel van de tentoonstelling, Yawm al-Firak, verwijst naar een eeuwenoud Arabisch gedicht over scheiding en afscheid. Khader verbindt deze literaire traditie met persoonlijke verhalen. Zijn werk raakt universele thema’s als liefde, rouw en veerkracht.

Mahmoud Khaled al- Ar’arawi. Jenin Refugee camp, Palestine, 2023 © Sakir Khader / Magnum Photos.

Zoals essayist, filmmaker en activist Susan Sontag schreef in Regarding the Pain of Others (2003) over de kracht van fotografie: “Laat de gruwelijke beelden ons achtervolgen. (…) Ze tonen waartoe mensen in staat zijn—vergeet het niet.” Met zijn foto’s en teksten in deze tentoonstelling vraagt Sakir Khader ons om voorbij de statistieken en politieke retoriek te kijken en de menselijke tol van de Israëlische bezetting te zien. Zijn beelden leggen onverbloemd de gevolgen bloot van onderdrukking en geweld op individuele levens, ongeacht aan welke kant van de scheidslijn we ons bevinden.

The final homecoming a farewell before the burial Qabatiya Jenin 2023 © Sakir Khader / Magnum Photos

The battle of the olive fields. Beita, Nablus, 2021 © Sakir Khader / Magnum Photos.

Sakir Khader (NL, 1990) studeerde journalistiek, mediamanagement en communicatie. Na zijn werk als verslaggever en onderzoeksjournalist voor onder andere de Volkskrant, Brandpunt en NOS op 3, richtte hij zich volledig op documentairefotografie en film. Zijn werk, dat draait om de relatie tussen leven en dood in conflictgebieden, werd bekroond met prestigieuze prijzen, waaronder de Zilveren Camera.



Broken souls. Jenin Refugee camp, Palestine, 2023 © Sakir Khader / Magnum Photos.

Sakir Khader– Yawm al-Firak is van 7 februari 2025 t/m 14 mei 2025 te zien in Foam. Foam is dagelijks open van 10.00 tot 18.00 uur, do/vr van 10.00 tot 21.00 uur.

Foam

Keizersgracht 609

1017 DS Amsterdam

www.foam.org

