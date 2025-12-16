Carla Kogelman: A Closer Look in Amersfoort

terug

Wat gebeurt er als je écht naar iemand kijkt? Als je mensen vastlegt op hun kwetsbare en intieme momenten? De Amersfoortse fotograaf Carla Kogelman – winnaar van de World Press Photo – zoekt in haar werk altijd naar het oprechte en het authentieke in de mens. Met haar camera vangt ze de kern van het (dagelijks) leven, overal ter wereld. Haar foto’s tonen pure momenten van liefde, rouw, blijdschap, kwetsbaarheid en verlies. Haar werk is vanaf 13 februari gelijktijdig te zien op drie locaties in Amersfoort.

© Carla Kogelman. Guilia oefent voor de nationale balletacademie bij de Koppelpoort te Amersfoort

A Closer Look

Vanaf 13 februari 2026 presenteert Museum Flehite een half jaar lang een grote overzichtstentoonstelling van Kogelmans werk: Carla Kogelman: A Closer Look. Tientallen portretten vertellen verhalen uit Amersfoort, maar ook van ver daarbuiten. Verhalen waar iedereen zich in kan herkennen. Intieme portretten Museum Flehite toont een breed overzicht van Carla Kogelmans werk, met uiteenlopende thema’s en onderwerpen. Je ziet mensen die afscheid nemen, spelende kinderen, rugbyers in actie, paralympische wedstrijdzwemmers, stellen in hun dagelijkse slaaprituelen en synchroonzwemmers uit Amersfoort.

© Carla Kogelman. Berend staat in de scrum bij rc Eemland.

Ook zijn er fotoseries over de band tussen mens en water en komen thema’s als opgroeien, familie, genderidentiteit en behind-the-scenesfotografie van de tv-serie A’dam – E.V.A. aan bod. Als laatste is de serie Fanny & Arthur te zien, die het verhaal vertelt van het leven en opgroeien op een biologische boerderij op het Oostenrijkse platteland.

Drie locaties in Amersfoort

De tentoonstelling A Closer Look maakt deel uit van een stadsbrede samenwerking tussen Museum Flehite, het Rietveldpaviljoen en de Mannenzaal. Vanaf februari 2026 tonen Museum Flehite en Rietveldpaviljoen een eigen losstaande tentoonstelling en zal bij de Mannenzaal een aanvullende kleine portrettenserie te zien zijn van Carla Kogelman’s werk. In Museum Flehite zie je de grote overzichtstentoonstelling: A Closer Look, waar een belangrijk deel van haar oeuvre centraal staat. – Te zien vanaf 13 februari 2026

In het Rietveldpaviljoen staat met de tentoonstelling Don’t Stop The Kids de veerkracht van kinderen centraal. Een rijke, interactieve expositie die kinderen en volwassenen uitnodigt om niet alleen te kijken, maar ook te spelen, leren, verbeelden en creëren. – Te zien vanaf 19 februari 2026.

In de Mannenzaal volgt Kogelman in een fotoserie de bewoners en zorgverleners van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Wat een bijzondere parallel is met de oorspronkelijke functie van de Mannenzaal als verpleeghuis. – Te zien vanaf halverwege maart. Samen toont dit een rijk beeld van Kogelmans oeuvre: krachtige voornamelijk zwart-witfotografie met een intieme, observerende stijl die de bezoeker dicht bij de mens brengt. Een puur en ontwapenend overzicht van het leven zelf, verteld in fotografie.

© Carla Kogelman. Dochter Karin Sitalsing met haar moeder Anne in Mariaheide

Praktische informatie

CARLA KOGELMAN: A CLOSER LOOK

Opent 13 februari 2026

Museum Flehite Amersfoort

Bekijk ook deze items