Sakir Khader wint SO’24 Award

Dit jaar werd voor de negende keer de Selection of Dutch Photography Award uitgereikt. Uit de selectie van negentien fotografen benoemde de jury Sakir Khader met zijn serie ‘Het leven op de West Bank voor 7 oktober’ tot winnaar van SO’24. De SO’24 Student Award ging naar Sabrina Charehbili en het publiek koos voor het werk van Tjitske Sluis.

© Sakir Khader

De jury over het werk van Sakir Khader

‘Het werk van Sakir is een heel confronterende serie die ons meteen emotioneerde als jury. We zien het menselijk leed, recht voor z’n raap. De serie is extreem actueel en een spiegel van deze tijd. Iedere keuze is bewust gemaakt. Het is visueel een zeer sterke serie die je bij je keel grijpt. Want zonder het verhaal achter de foto’s te kennen, komt het bij je binnen. De betrokkenheid van Sakir is voelbaar in elk beeld. Hij is geen bezoeker, maar een naaste, een vriend, een lotgenoot. Je voelt dat de fotograaf dichterbij kan komen dan een ander en dat komt terug in elke foto. Hij trekt de kijker dichterbij.’

Sakir over de serie

De Westelijke Jordaanoever stond al gedurende heel 2023 op springen. Gevaar loert op elke hoek en de dood is een alledaagse realiteit geworden. Toen er nog geen camera’s waren, legde ik vast wat de wereld niet zag of simpelweg niet wilde zien. Het bleek een steeds beklemmendere weg te zijn naar een volledige explosie. Een vicieuze cirkel van geweld die de mensen al lange tijd in een wurggreep houdt en waar vrijwel niet aan te ontsnappen valt. Elk verhaal begint met een bijna ondraaglijke onschuld en eindigt, zonder uitzondering, ofwel gewond, óf in diepe rouw, of, voor steeds meer van hen, rustend op de schouders van hun vrienden, vol eerbiedige stilte, gedragen naar hun laatste rustplaats. Dit is vastgelegd op een rauwe, en intieme manier. De beelden vertellen het verhaal van een onwerkelijke realiteit die normaal ver van ons staat. En omdat ik onderdeel ben van twee werelden, Nederland en Palestina, kan ik het onwerkelijke dichterbij brengen. Je kijkt mee door mijn ogen, alsof er geen camera aanwezig is en ik alles heb vastgelegd met mijn ogen. Mijn stijl is dichtbij mensen staan. En deze serie is van heel dichtbij gefotografeerd.

© Sabrina Charehbilli

Sabrina Charehbili SO’24 Student winnaar

Naast de SO-winnaar is er ook de winnaar van de SO Student Award. Deze is dit jaar gewonnen door Sabrina Charehbilli met haar serie ‘El Último Islote’.

De jury over het werk van Sabrina Charehbilli

‘Deze gevarieerde serie met veel kleurgevoel, herijkt een probleem tot iets moois. Het schuurt met de realiteit. Op een verfrissende manier benadert Sabrina het materiaal plastic. Zowel de stijl, het licht als de benadering van het onderwerp voelen nieuw.’

Sabrina over de serie

Plastic is niet meer weg te denken uit ons leven. We kennen de negatieve effecten van plastic. Vaak wordt er gesproken over de plastic soep in de oceanen, die moeilijk te bestrijden is. Plastic is namelijk nauwelijks biologisch afbreekbaar en veroorzaakt grote schade aan het milieu. We gebruiken het omdat er ook positieve kanten aan zien. Zoals bij het verpakken van etenswaren. We laten ook steeds vaker plastic niet ‘zwerven’ in het milieu, maar verzamelen het voor recycling. Plastic is voor mij een materiaal dat ik transformeer tot een nieuwe werkelijkheid waarin organische en anorganische elementen samenkomen. Na transformatie is plastic een beeld geworden en voegt zich op een natuurlijke wijze in mijn wereld. Door te spelen met licht en beweging zoek ik naar dynamiek en abstracte. Niet de last van plastic staat centraal, maar een andere hoopvolle blik: het begin van iets nieuws.

© Tjitske Sluis

Tjitske Sluis wint SO’24 Publieksprijs

De meest stemmen gingen dit jaar naar ‘Uit Liefde, uit Noodzaak’ van Tjitske Sluis. Zij is daarmee dewinnaar van de SO’24 Publieksprijs.

Tjitske over de serie

’Uit Liefde, uit Noodzaak’ gaat over kwetsbaarheid, over vergankelijkheid, afscheid nemen en dood. Hettoont een stuk van het leven waar we liever niet naar kijken in onze huidige maakbare samenleving. Overlijden is geen ‘gezellig’ onderwerp. Mijn moeder overleed na een lang ziekbed in haar eigen huis, in haar eigen tempo. Haar lichamelijke kracht nam af, maar haar mentale kracht bleef aanwezig. Ik wil met deze documentaire laten zien dat doodgaan niet een mensonterend fenomeen is, dat het een onderdeel is van ons leven en dat we er best vaker bij stil mogen staan. Sterven is niet een beleid dat je vanachter een computer kunt regisseren of bepalen. Er moet een spontaniteit overblijven, voor iedereen, om te sterven zoals hij of zij dat wil.

De Jury van 2024

Ieder jaar selecteert een jury uit alle hoeken van het vak twin?g professionele fotografen, waaronder vier studenten. In series variërend van zeven tot maximaal twaalf beelden presenteren deze fotografen de breedte en diepte van hun signatuur. De eclectische selectie geeft stof tot nadenken en laat je verdwalen in techniek. Met verhaal en durf onderscheiden zij zich door eigenheid.

De jury bestond dit jaar uit: Bieke Depoorter (BE) – Magnum fotograaf, Constanze Bilogan (DE) – Independent Creative Director, Iebele van der Meulen – Creative Director, Marwan Magroun – Fotograaf des Vaderlands, Róman Kienjet – Curator, kunsthistoricus en schrijver en juryvoorzitter JoukOosterhof – Fotograaf.

Selection of Dutch Photography 2024

De Selection Of Dutch Photography Award, oftewel SO’24 Award, is de fotografie wedstrijd die gaat over de creatieve identiteit van de professionele fotograaf. DuPho, de beroepsvereniging voor professionele fotografen in Nederland, is de organisator van de SO’24 Award en wil met deze wedstrijd de aandacht vestigen op het diverse fotografielandschap in Nederland. Wil je al het geselecteerde werk zien van de negentien fotografen? Ga dan naar de online gallery, dupho.nl/so-award