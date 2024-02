Nog één week: SO’24 award deadline

terug

Nog maar één week te gaan! De deadline voor het inzenden voor SO’24 nadert snel, en de gerenommeerde jury van SO’24 is inmiddels bekend. Ook deelt de organisatie waardevolle Tips & Tricks, om je te helpen bij het perfectioneren van je inzending.‍ Maak kennis met de SO’24 jury!

Bieke Depoorter (BE) – Magnum fotograafConstanze Bilogan (DE) – Independent Creative DirectorIebele van der Meulen – Creative DirectorMarwan Magroun – Fotograaf des VaderlandsRóman Kienjet – Curator, kunsthistoricus en schrijverJouk Oosterhof – Fotograaf en juryvoorzitter SO’24

Tips & Tricks voor het maken van een goede selectie:

‍1. Neem afstand van je werk

Vaak zit je zo dicht op je werk dat je het niet meer objectief kunt bekijken. Neem letterlijk afstand, print je foto’s klein uit of bekijk alleen de thumbnails op je beeldscherm. Zo krijg je een beter overzicht en zie je snel of het een samenhangend geheel vormt.

2. Let op de volgorde

Een goede volgorde kan je inzending verbeteren. Schuif met je foto’s totdat het duidelijk is waar je verhaal over gaat. Begin met je beste foto; een goede eerste indruk is essentieel.

3. Een eigen handtekening

Zorg ervoor dat je selectie een eigen handtekening heeft, een persoonlijke, eigentijdse visie. Hoewel je verschillende disciplines kunt insturen, moet het lijken alsof het werk door één fotograaf is gemaakt.

4. Vraag om hulp

Een goede selectie maken is cruciaal. Laat anderen je selectie zien voordat je instuurt. Buitenstaanders kunnen dingen zien die je hebt gemist en bieden waardevol inzicht.

5. Kill your darlings

Wees streng bij het selecteren van je werk. Past je mooiste foto niet bij de rest en verstoort het je selectie? Laat de foto dan uit de inzending.

Zorg ervoor dat er geen zwakke foto’s in je selectie zitten die de rest onderuit kunnen halen. Kies liever voor 7 topfoto’s dan 12 foto’s met 2 zwakke beelden.

TIP: Belastingaftrek voor inzendgeld SO Award

Wist je dat het inzendgeld voor de SO Award onder zakelijke kosten valt en dus aftrekbaar is? Maak gebruik van deze kans! Met nog een week te gaan, moedigen we jullie aan om het beste uit je inzending te halen. Deel je unieke portfolio en maak kans op de SO Award. We kijken uit naar jullie inzendingen!

